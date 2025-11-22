La peña sportinguista Vegadeo entrega un premio a Cote por su trayectoria
El jugador rojiblanco fue a recoger el premio a la localidad del occidente asturiano
C. T.
La leyenda rojiblanca José Ángel Valdés, Cote, fue homenajeado ayer por la peña sportinguista de Vegadeo con el "XIII Premio Vegadeo Puerta de Asturias". La gala se llevó a cabo en el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de la Cultura de la localidad del occidente asturiano. Cote recibió a manos de Sonia Pasarín, presidenta de la peña, un par de recuerdos de la cita. El primero, una figura que representaba el trofeo del premio. Por otro lado, también se le otorgó una placa en madera con los escudos del Sporting y de Vegadeo, así como con el nombre de Cote en conmemoración de la fecha. Desde su retirada, el que fuera lateral izquierdo del Sporting, Osasuna, Eibar o Roma, entre otros, no ha dejado de recibir homenajes por su extensa trayectoria futbolística en donde siempre ha llevado por bandera a Gijón, al Sporting y a Asturias.
