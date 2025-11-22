Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá: "Del Sporting me quedo con mi debut en Primera, guardo mucho cariño"

Bajo la lluvia y la humedad, no de Asturias, sino de Panamá, Thomas Christiansen (Hadsund, Dinamarca, 1973), exjugador del Sporting y Oviedo y actual seleccionador nacional del país centroamericano, atiende a LA NUEVA ESPAÑA tras saborear el triunfo por 3-0 a El Salvador. Una victoria con la que ha hecho historia en la nación, clasificándola por segunda vez para un Mundial. El que fuera delantero es toda una institución allí. Seleccionador con más partidos en la historia de Panamá y ahora, también mundialista, tras sellar el pase con un gol de un viejo conocido sportinguista: "Puma" Rodríguez.

Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra tras la clasificación para el Mundial?

Ha sido un momento increíble. Cuando aceptas un reto como es el de llevar a Panamá tienes varios objetivos y uno era meterla en el Mundial. Estoy súperfeliz y orgulloso de lo que hemos logrado y de que un país entero esté disfrutando.

Si fuera por usted, que el Mundial se celebre el mes que viene.

No, no. Lo que necesito es un par de días de descanso para asimilarlo todo y disfrutar del momento. Ha sido muy bonito, pero muy intenso y con mucha responsabilidad y eso te consume. Ahora tocan unas buenas vacaciones. A pasar la Navidad en Barcelona y el Año Nuevo en Panamá. El 5 de diciembre ya tenemos el sorteo y el siguiente reto es preparar lo mejor posible el Mundial.

Están en el bombo tres y España en el uno. ¿Le gustaría enfrentarse en la fase de grupos?

Me haría ilusión como español enfrentarme a la selección, que es de las mejores, si no la mejor. Pero también hay respeto. Vi lo que le hicieron a Costa Rica hace cuatro años y asusta.

¿Qué opinión tiene acerca de las críticas que hay sobre ampliar el número de selecciones en el Mundial?

Se da oportunidad a más países para clasificar al evento deportivo más importante del mundo. Tiene la ventaja de que ya no es algo para unos pocos, siempre los mismos, pero por otra parte también están los que piensan que con el cambio se pierde calidad en el torneo. A nosotros nos da más margen para clasificarnos.

En sus filas tienes a un conocido del Sporting como el Puma Rodríguez que con su gol cerró el pase a la cita mundialista.

Sí, está él y también Yoel Bárcenas, que pasó por el Oviedo. Han sido jugadores claves para la selección. Además, tienen esa mentalidad de haber estado en Europa sabiendo lo que se exige allí a un jugador o a un equipo.

¿Ha podido ver algo del Sporting?

Es complicado. Lo he seguido, pero no tan de cerca como me gustaría. Cuando iniciamos el clasificatorio en septiembre tuvimos dos partidos por mes y hemos estado muy centrados en analizar a los jugadores que teníamos en la preselección para estar al día.

Pese a lo poco que jugó como rojiblanco, la afición guarda un gran recuerdo suyo.

Tengo un muy buen recuerdo de los asturianos, me quedé enamorado. Son gente muy servicial y cariñosa. En general, tanto al Sporting como al Oviedo les tengo mucho cariño, pero ya sabes, esto es como tener dos novias... (risas). Del Sporting me acuerdo de mi debut en Primera División, metí varios goles en pocos partidos y estaba muy bien hasta que me lesioné.

Ahora que se acerca el mercado de invierno, usted llegó a Gijón en esta ventana y con éxito. Sin embargo, está la sensación de que fichar en enero no suele salir bien.

Hay que hacer un buen análisis de lo que necesita el equipo y si el jugador cumple los requisitos. Por supuesto, la calidad y mentalidad con la que llega al club también es importante. En mi caso, en Gijón me fue muy bien porque el equipo tenía unas características que me encajaban. Una mezcla de jugadores jóvenes, "yogurines", con otros más veteranos y me sentí muy integrado. Lo disfruté un montón y de ahí el cariño.

¿Será este año el del ascenso a Primera?

Por lo poco que he visto, puede que haya opciones. Es importante que Asturias tenga un equipo en Primera. Lo ideal es que estuvieran los dos. Ojalá en algún momento el Sporting pueda volver y el Oviedo se mantenga tras el logro histórico que consiguieron. No han comenzado muy bien la temporada, pero todavía hay tiempo.

¿Algún mensaje final para la Mareona?

Siempre les tengo en mente y sigo al equipo siempre que puedo. Les deseo los mayores éxitos y a ver si pueden disfrutar del equipo en Primera que es lo que merecen. ◼