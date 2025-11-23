Borja Jiménez, tras la derrota en Huesca: "Es muy difícil ganar cuando concedes tanto"

Semana corta para el Sporting de Borja Jiménez que fue crítico con el rendimiento del equipo tras la derrota en Huesca. El abulense volvió a reconocer, como el día del Mirandés, que el equipo no estuvo cómodo y que concedió por errores propios.

Sensaciones. Es muy difícil ganar e incluso empatar cuando concedes tanto. Es un tópico, pero en esta categoría muchas veces ya no es por las áreas sino se define por los errores que los equipos pueden cometer, desde el entrenador que está aquí presente y el que da la cara a todo el mundo. Hoy hemos estado muy mal, hemos regalado dos penaltis, hemos tenido alguna situación para haber podido hacer gol, pero no lo hemos hecho.

Dubasin. Viene arrastrando molestias durante la semana. Ya lo habéis visto en los entrenos que se salía de muchos. Ayer se hizo un poquito de daño en el aductor, pero él quería viajar con el grupo para que lo valoráramos. Lo hemos valorado en el hotel y no tenía buenas sensaciones y por eso no nos ha podido ayudar. Es un caso parecido al de Juan, que sí que ha entrenado, pero estaba para esto, para 15 o 20 minutos, para no tener ningún riesgo ni ninguna recaída.

Justin. Tenemos que buscar soluciones a situaciones de juego directo. Con la baja de Dubasín hemos tenido que mover un poco la posición de Justin para poder tener una referencia como él. Nos falta un jugador de fuera. Creíamos que nos podía aportar llegadas de segunda línea, como hizo el año pasado en Espanyol. Creo que en ese aspecto ha estado bien, pero en líneas generales ha estado gris como el equipo.

Errores. Hemos estado incómodos, como estuvimos contra el Mirandés. Porque cuando juegas fuera de casa te cuesta llevar el peso de los partidos, te cuesta sentirse incómodo. Nosotros lo vimos al contrario en El Molinón y sabíamos qué tipo de partido nos podíamos encontrar. Por eso los jugadores por dentro. La segunda parte creo que hemos atacado algo mejor. Hemos tenido esa capacidad con César apareciendo otra vez, con la altura de los laterales de poder hacer más envíos, pero con poco acierto. También recuerdo en la primera parte dos acciones muy claras a balón parado, pero no hemos tenido acierto.

Semana corta. Intentar descansar. Ahora tenemos ocho horas de viaje hasta Gijón. Desde la misma naturalidad que siempre, afrontar el partido de Andorra, sabiendo que nosotros tenemos que ir al 200% para poder ganar a cualquier rival. Lo transmitido así a los chicos también. En cada acción, en cada duelo, en cada disputa. A partir de ahí todo será mucho más sencillo. Hacer autocrítica, mirarnos al ombligo, estar dolidos, estar jodidos, aceptar la crítica. Esto consiste en darle estabilidad, hacer 50 puntos, y a partir de ahí, cuanto antes los tengamos, mejor y podremos mirar para arriba.

Crisis. Tampoco soy mucho de crisis, porque entiendo que es una categoría muy igualada y que podemos enganchar dos o tres partidos seguidos ganando y volver a no ganar en cuatro partidos. Es verdad que lo hemos hecho con dos empates, pero dos derrotas dolorosas, tanto en Vitoria como hoy. No me da síntomas de nada. Tengo muy identificado lo que es el equipo, lo que necesita el equipo para ganar, y de donde no nos podemos salir. Tenemos que tenerlos todos muy claros, los futbolistas, nuestra afición, que desde aquí disculparlos. Ha viajado gente, y se llevan un disgusto grande. Somos conscientes del club que representamos, de la responsabilidad que tenemos y no hemos estado a la altura. Así que mañana a trabajar más.

Otero. Estaba muy hablado con él desde el principio de la semana, cómo podía ser su semana. Yo quería que él decidiera también el estar aquí, cómo ha hecho, el poder sentirse bien en volver al grupo. Igual que con Jesús, que ha vuelto después de su lesión, de poder disputar 15 minutos, le acerca a que el domingo pueda iniciar. Lo que tú dices, al final, Juan y Duba son importantes en este equipo, acumulan muchos minutos, pero hoy no ha sido nuestro problema. Tnemos que dar todos una mejor versión para poder ponernos la camiseta del Sporting. Así que lo de hoy no es excusa. Lo que tenemos que hacer es dar más de nosotros.

Mercado. Os dije que íbamos a hablar poco del mercado, pero también lo comenté en mi llegada. Teníamos que valorar. Yo creo que, incluso a nivel numérico, es algo que vamos a hacer. Creo que todo el mundo es consciente. Desde el club siempre se nos ha transmitido que iba a ser así. Llegará el momento y valoraremos en qué demarcaciones y de qué manera. Pero está claro que necesitamos gente que nos pueda aportar, pero en su debido momento. A nivel numérico, ahora recuperamos a Jesús, que también es alguien que conoce muy bien la categoría, que nos va a poder dar cosas. Y estoy seguro de que lo haremos bien entre todos.