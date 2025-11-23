La contracrónica del Sporting en Huesca: dos manos, un globo y cinco injustificables

Se sabía que la plantilla a del Sporting es limitada. También que las lesiones , con la baja de Dubasin de última hora, han menguado lo mejor que tiene el equipo: su ataque. Lo que no se esperaba era ver una imagen tan pobre en Huesca. Los primeros cinco minutos, con el rival protagonizando hasta tres ocasiones claras para adelantarse en el marcador, tres, tienen difícil justificación. Lo que vino después fue una consecuencia más de lo visto al principio: un equipo perdido, confundido entre el experimento de Justin en banda derecha y la falta de ideas por la ausencia de respuestas ante un rival superior. No fue capaz de jugar con los nervios de un Huesca que llevaba mes y medio sin ganar y venía de perder el derbi aragonés. Tampoco de meterle mano a un partido en el que nunca se vieron argumentos para creer en la remontada, por mucho que el gol anulado Justin hubiera dado un escenario diferente. Yáñez evitó un castigo mayor para el Sporting, un meneo en el marcador que sí se vio en el campo. Especialmente en la primera parte. Los dos penaltis son una gran fotografía de lo perdido que está el equipo en este momento. Las manos de Gelabert y Perrin fueron tan claras, como evitables. El buen inicio de Borja Jiménez se enfría. Cuarta jornada consecutiva sin ganar. El globo, se desinfla.

Gaspar y Diego, ante el árbitro. | FACTORÍA 9

El clavo ardiendo del VAR

No hubiera cambiado la floja versión del Sporting en Huesca, pero sí pudo haber dado un punto en un momento de necesidad. Justin pudo empatar el partido mediada la segunda parte al rematar de primeras un centro desde la izquierda de Gelabert. La situación del franco-canadiense, apretada en cuanto al último hombre del Huesca. Hubo que esperar al análisis desde el VAR para saber si los rojiblancos podían celebrar el empate, o no. El gol terminó anulado, por milímetros. Por menos de medio pie de Justin, la parte del cuerpo que tenía más adelantada el jugador del Sporting. Pudo cambiar el escenario del partido, sí. Lo que llegó, sin embargo, fue el segundo del Huesca.

Bernal vuelve 337 días después de su lesión de rodilla

Dos viajes en balde

La baja de última hora de Duba venía del día anterior. El "Pingüino" terminó con problemas musculares en el último entrenamiento y se decidió que viajara a Huesca a la espera de si la dolencia remitía. Más de siete horas de autocar para comprobar que no podría participar en El Alcoraz. Al bus también se sumó Juan Otero, quien en los días previos compartió sus dudas sobre su estado físico y su capacidad para ir al cien por cien a Huesca. Se corrió el riesgo de que participara en los minutos finales cuando había opción de empatar. Hizo el segundo el conjunto oscense. Para una lesión muscular, otro que sumará casi ocho horas de autocar, y otras tantas de vuelta, sin puntos para aliviar esfuerzo y consecuencias. Ojo porque lo de las lesiones este año en el Sporting no es una broma. Por salir mal, salió hasta el experimento con Justin de interior derecho. Parecía complicado que pudiera ser lo mejor. Borja Jiménez merece confianza para volver a encontrar la mejor versión.

Previa con mensaje

Brazaletes negros y el recuerdo a quienes perdieron la vida en el accidente minero en Cangas del Narcea. El Sporting quiso solidarizarse con las familias de los fallecidos y los compañeros que durante estos días viven el duelo y la lucha de un sector golpeado con dureza en los últimos meses en el partido ante el Huesca. El club también se sumó a la campaña liderada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Portó una pancarta junto a la Sociedad Deportiva Huesca y el capitán, Gaspar, lució un brazalete especial.

Vuelta 337 días después

El último partido de año pasado, el 21 de diciembre, en El Molinón, Jesús Bernal se lesionaba de gravedad en la rodilla durante una acción ante el Málaga. 337 días después, en la visita ayer a El Alcoraz, el centrocampista maño reapareció para volver a sumar minutos y sensaciones en el Sporting. Saltó al campo cuando el marcador ya registraba la derrota por 2-0 con la que terminó el partido, pero se convirtió en lo poco positivo de un encuentro para olvidar. Borja Jiménez ya le ve incluso con capacidad para ayudar de inicio en la próxima jornada. No es que el centro del campo esté escaso de efectivos, pero al menos su vuelta elevará la competencia y las alternativas. En Huesca también volvió a contar con minutos Curbelo, en su caso, de inicio. Fue su primer a titularidad. Llevaba sin participar desde la visita a Ceuta.