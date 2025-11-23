Luna y Cortés, el rencuentro de los extremos deseados

En medio del culebrón del verano para encontrar un extremo, apareció el nombre de Dani Luna. No fue el primero. Antes, el colombiano Juan Córdoba llegó a hacer el reconocimiento médico, motivo por el que no fichó por el Sporting. También se sondeó la incorporación de Lasha Odisharia hasta en dos ocasiones, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En agosto, otro colombiano, Dani Luna, parecía el escogido.

Jugador del Mallorca, buscaba una nueva cesión a Segunda División, después de estar en el Cartagena, para seguir sumando minutos como futbolista profesional. El Sporting lo intentó con fuerza, pero se cruzó el Huesca en sus planes y convenció tanto al extremo como al conjunto bermellón de que la mejor opción era jugar en El Alcoraz. A Gijón, acabó llegando Oscar Cortés, que no ha encontrado regularidad.

Caso distinto al de Luna, que suma con los oscenses nueve titularidades y doce partidos disputados con un gol. En los últimos tres encuentros viene siendo indiscutible en el once, algo que no cambió con la llegada de Jon Pérez Bolo al banquillo. De un perfil diferente a Cortes, Luna prefiere actuar en banda derecha, aunque también se puede mover por detrás del delantero.

Tanto Cortés como Luna ya han coincidido en el campo en varias ocasiones. Una de ellas fue en el Mundial sub-20 de 2023, donde el sportinguista maravilló al mundo y por el que acabó fichando en el Rangers. En esa plantilla, que cayó en cuartos, Luna era uno de los principales revulsivos del equipo, donde también estaban otros conocidos en el fútbol español como Yáser Asprilla, actualmente en el Girona, o Gustavo Puerta, flamante fichaje de esta temporada del Racing de Santander.

Como anécdota, en la temporada que jugó con el Cartagena, en el partido que disputó ante el Sporting en El Molinón fue uno de los autores de uno de los dos goles en la derrota de su equipo, que ya estaba descendido, por 3-2. ◼