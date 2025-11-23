El Sporting y Mar de Niebla organizan una recogida de juguetes ante el Andorra
La colecta será en la entrada del recinto ferial Luis Adaro
C. T.
El Sporting y la asociación Mar de Niebla han anunciado una recogida solidaria de juguetes para el próximo partido en El Molinón que se disputará el viernes 28 de noviembre ante el Andorra. Desde las 18.00 hasta las 20.30 horas, estarán voluntarios de la asociación en la puerta del recinto ferial Luis Adaro, frente a la grada Norte, para recibir las donaciones de todos aquellos seguidores sportinguistas que quieran colaborar.
La idea es que se entreguen cualquier tipo de juguetes, así como también peluches que acabarán en manos de familias que colaboran con la institución solidaria. La iniciativa surge también aprovechando que se acercan las fechas navideñas y con la intención de ayudar a personas en riesgo de exclusión social. Mar de Niebla es una de las asociaciones más reconocidas de Gijón y que trabaja desde hace años en la integración de personas en la sociedad.
