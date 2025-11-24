Dubasin apunta a tres semanas de baja y el Sporting tira del filial: Álex Lozano vuelve al casting en el extremo
Borja Jiménez cita al canterano para valorar alternativas ante la ausencia del "Pingüino"
El día del regreso de Otero, el Sporting vio cómo otro de sus hombres más en forma en ataque se quedaba en la grada por lesión. Jonathan Dubasin se perdió la visita al Huesca tras unas molestias musculares en el último entrenamiento. Viajó, pero terminó siendo un espectador más de la derrota rojiblanca en El Alcoraz. No será el único partido que se pierda. A la espera del resultado de las últimas pruebas a las que ha sido sometido, el "Pingüino" estará en torno a tres semanas de baja. Se perderá, seguro, el duelo de este viernes ante el Andorra, la Copa del Rey, ante el Mirandés, y la visita a la Real Sociedad B. Su lugar lo ocupará desde esta mañana Álex Lozano, que vuelve a dar el salto desde el filial e intentará ganarse un sitio.
Las lesiones siguen castigando a un Sporting metido en nuevo bache de resultados. En parte, mermado por una serie de lesiones que ha ido descapitalizando su mejor arma: el ataque. El último en caer ha sido Jonathan Dubasin, de lo poco salvable en un mes de noviembre para olvidar. El "Pingüino" arrastra problemas en el aductor que han ido a peor en los últimos días. Fue en el entrenamiento previo al viaje a Huesca cuando notó un dolor más intenso. El jugador, junto a los servicios médicos, tomó la determinación de esperar al día siguiente para saber si la molestia remitía y había posibilidad de ayudar al equipo en El Alcoraz. Finalmente, el diagnóstico, a falta de completarse todas las pruebas, es que sufre una pequeña rotura. Se suma a las bajas de Kevin Vázquez, Loum y Pablo García. Borja Jiménez estudia alternativas, con Álex Lozano como uno de los futbolistas que quiere seguir.
Bernal y la Copa
Si Duba tiene que parar, Jesús Bernal espera aprovechar su reaparición en Huesca para ir acumulando minutos. El centrocampista aragonés volvió a participar en el Sporting 337 días después de sufrir una grave lesión de rodilla en El Molinón ante el Málaga. Borja Jiménez ya deslizó que su aparición responde a su disposición de ir ganando protagonismo. Llega en un momento en el que el calendario se comprime por una nueva eliminatoria de Copa, tras el duelo de este viernes ante el Andorra (El Molinón, 20.30 horas). Los rojiblancos se medirán al Mirandés en Copa el miércoles, 3 de diciembre, a las 20.00 horas, en Mendizorroza..
Suscríbete para seguir leyendo
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina