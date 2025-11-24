Dubasin apunta a tres semanas de baja y el Sporting tira del filial: Álex Lozano vuelve al casting en el extremo

El día del regreso de Otero, el Sporting vio cómo otro de sus hombres más en forma en ataque se quedaba en la grada por lesión. Jonathan Dubasin se perdió la visita al Huesca tras unas molestias musculares en el último entrenamiento. Viajó, pero terminó siendo un espectador más de la derrota rojiblanca en El Alcoraz. No será el único partido que se pierda. A la espera del resultado de las últimas pruebas a las que ha sido sometido, el "Pingüino" estará en torno a tres semanas de baja. Se perderá, seguro, el duelo de este viernes ante el Andorra, la Copa del Rey, ante el Mirandés, y la visita a la Real Sociedad B. Su lugar lo ocupará desde esta mañana Álex Lozano, que vuelve a dar el salto desde el filial e intentará ganarse un sitio.

Las lesiones siguen castigando a un Sporting metido en nuevo bache de resultados. En parte, mermado por una serie de lesiones que ha ido descapitalizando su mejor arma: el ataque. El último en caer ha sido Jonathan Dubasin, de lo poco salvable en un mes de noviembre para olvidar. El "Pingüino" arrastra problemas en el aductor que han ido a peor en los últimos días. Fue en el entrenamiento previo al viaje a Huesca cuando notó un dolor más intenso. El jugador, junto a los servicios médicos, tomó la determinación de esperar al día siguiente para saber si la molestia remitía y había posibilidad de ayudar al equipo en El Alcoraz. Finalmente, el diagnóstico, a falta de completarse todas las pruebas, es que sufre una pequeña rotura. Se suma a las bajas de Kevin Vázquez, Loum y Pablo García. Borja Jiménez estudia alternativas, con Álex Lozano como uno de los futbolistas que quiere seguir.

Bernal y la Copa

Si Duba tiene que parar, Jesús Bernal espera aprovechar su reaparición en Huesca para ir acumulando minutos. El centrocampista aragonés volvió a participar en el Sporting 337 días después de sufrir una grave lesión de rodilla en El Molinón ante el Málaga. Borja Jiménez ya deslizó que su aparición responde a su disposición de ir ganando protagonismo. Llega en un momento en el que el calendario se comprime por una nueva eliminatoria de Copa, tras el duelo de este viernes ante el Andorra (El Molinón, 20.30 horas). Los rojiblancos se medirán al Mirandés en Copa el miércoles, 3 de diciembre, a las 20.00 horas, en Mendizorroza..