La lesión de Dubasin ya tiene un primer diagnóstico a falta de pruebas: estos son los plazos que maneja el Sporting

El día del regreso de Otero al equipo, el Sporting vio cómo otro de sus hombres más en forma en ataque se quedaba en la grada por lesión. Jonathan Dubasin se perdió la visita al Huesca tras unas molestias musculares en el último entrenamiento. Viajó, pero terminó siendo un espectador más de la derrota rojiblanca en El Alcoraz. No será el único partido que se pierda. A la espera del resultado de las últimas pruebas a las que ha sido sometido, el "Pingüino" tampoco estará este viernes ante el Andorra, ni en Copa del Rey, ante el Mirandés. A la espera de su evolución, es probable que tampoco llegue a tiempo para el siguiente enfrentamiento liguero, el que llevará a los gijoneses a medirse al filial de la Real Sociedad en Anoeta.

Las lesiones siguen castigando a un Sporting metido en nuevo bache de resultados. En parte, mermado por una serie de lesiones que ha ido descapitalizando su mejor arma: el ataque. El último en caer ha sido Jonathan Dubasin, de lo poco salvable en un mes de noviembre para olvidar. El "Pingüino" arrastra problemas en el aductor que han ido a peor en los últimos días. Fue en el entrenamiento previo al viaje a Huesca cuando notó un dolor más intenso. El jugador, junto a los servicios médicos, tomó la determinación de esperar al día siguiente para saber si la molestia remitía y había posibilidad de ayudar al equipo en El Alcoraz. Finalmente, el diagnóstico, a falta de completarse todas las pruebas, es que sufre una pequeña rotura. A la espera de determinar el grado, se asume que estará más de una semana fuera del equipo. La baja de Duba se suma a las ya conocidas de Kevin Vázquez, Loum y Pablo García.

Bernal y la Copa

Si Duba tiene que parar, Jesús Bernal espera aprovechar su reaparición en Huesca para ir acumulando minutos. El centrocampista aragonés volvió a participar en el Sporting 337 días después de sufrir una grave lesión de rodilla en El Molinón ante el Málaga. Borja Jiménez ya deslizó que su aparición responde a su disposición de ir ganando protagonismo. Llega en un momento en el que el calendario se comprime por una nueva eliminatoria de Copa, tras el duelo de este viernes ante el Andorra (El Molinón, 20.30 horas). Los rojiblancos se medirán al Mirandés en Copa el miércoles, 3 de diciembre, a las 20.00 horas, en Mendizorroza. Una oportunidad para que los menos habituales tengan la presencia que, hasta el momento, han conseguido, a cuenta gotas, en Liga.