La peña Nunca Caminarás Solo premia a Cote

La peña sportinguista Nunca Caminarás Solo distinguió ayer a Cote por su trayectoria deportiva y sus valores rojiblancos. El presidente de la peña, Herminio Martín Bravo, entregó una placa conmemorativo a José Ángel -momento que se recoge junto a estas líneas-. El de Roces estuvo acompañado en el acto por su mujer y su hijo. La distinción se enmarcó dentro de los actos por el 17º aniversario de Nunca Caminarás Solo, a la que fueron invitadas otras peñas como Nacho Cases, Los Escalones, Villa Lucía, El Cruce de Llanera.