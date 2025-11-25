El Andorra llegará a El Molinón con nuevo entrenador

El Andorra llegará este viernes a El Molinón con nuevo entrenador. El conjunto liderado por Gerard Piqué ha optado por un relevo en el banquillo para sustituir a Ibai Gómez, que tras la derrota ante el Castellón el pasado fin de semana (1-3) encadenó la octava jornada sin ganar. Entre los entrenadores que gustan para hacerse cargo del equipo está Rubén Albés. El que fuera entrenador del Sporting ya estuvo en la mesa del Zaragoza antes de decidirse por Sellés.

El salida de Ibai Gómez del Andorra se convierte en el noveno cambio de entrenador en Segunda División tras la disputa de las primeras quince jornadas. El primero en caer, en la quinta jornada, fue Johan Plat en el Castellón, siendo Pablo Hernández su sustituto. La jornada siguiente llegó el relevo en la Cultural Leonesa, donde Ziganda relevó a Raúl Llona. El Sporting fue el protagonista del siguiente cambio, en la octava jornada, con la entrada de Borja Jiménez por Asier Garitano.

El baile de banquillos continuó después en Zaragoza, donde hubo dos cambios casi consecutivos. El lcub apostó por Emilio Larraz en la novena jornada, en detrimento de Gabi, y una semana después puso el equipo en manos de Rubén Sellés tras la goleada recibida por el técnico en su debut. El Mirandés se sumó a los cambios con la llegada de Jesús Galván para corregir los malos resultados de Fran Justo, mientras que el Huesca dio un giro en la jornada número trece con la salida de Sergi Guilló para incorporar a Jon Pérez Bolo. El último en caer hasta conocerse la marcha de Ibai Gómez fue Sergio Pellicer. El Málaga se encomendó la pasada semana a Juan Funes, entrenador del filial, logrando la victoria en su primer partido, ante el Mirandés.

Ibai Gómez publicó una carta llena de agradecimiento en la que acepta las responsabilidades del cuerpo técnico y del club. "Sentimos que esta decisión es la primera que se tenía que tomar", subrayó. El FC Andorra, después de ocho jornadas consecutivas sin ganar, con cinco derrotas y tres empates, se encuentra en la decimoséptima posición después de luchar al inicio de la temporada por los puestos de play-off. Ahora, el club presidido por Ferran Vilaseca y encabezado en los despachos por Gerard Piqué, tiene los puestos peligrosos de la tabla a dos puntos. "A veces el camino nos muestra que la mejor decisión es dar un paso al lado. Lo hacemos con serenidad y con la convicción de que es el momento adecuado para el bien del equipo y del proyecto", ha puesto de relieve el propio Ibai.