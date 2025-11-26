Curbelo, mucho más que un reestreno para el Sporting: las claves de la vuelta del zaguero y los planes de Borja

El resultado –es cierto– empañó un poco su notable reaparición. Pero, con el transcurso de las horas, hay quienes consideran que de la fatídica tarde en El Alcoraz se pueden sacar dos noticias positivas. Una, la vuelta casi un año después de Jesús Bernal, un chaval muy querido en el vestuario y que aumentará la competencia en la medular. Otra, tan llamativa o más para algunos, la confirmación de que, en un momento de apuro para el proyecto deportivo y en mitad de un análisis en profundidad sobre los perfiles a reforzar en el mercado de invierno, hay un central de nivel en esta plantilla: Eric Curbelo (31 años, Santa Brígida).

La actuación fue notable si se tiene en cuenta el contexto: 6 despejes, 4 de 4 duelos aéreos ganados (100 %), 2 de 3 entradas ganadas, 1 recuperación... "Hubo momentos en los que me sentí muy bien. Estoy contento por poder ser titular, porque el cuerpo aguantara y, sobre todo, porque hubo momentos en los que me sentí muy cómodo", celebró el zaguero, capaz de rendir tras más de diez meses sin ser titular. ¿Su último encuentro en el once? El 11 de enero. Precisamente en el derbi contra el Oviedo. Pero el cuerpo le dijo basta a la media hora, maltratado por las lesiones. "La última lesión fue de rodilla, al resbalarme porque había llovido mucho y el campo estaba muy húmedo, y me rompí el menisco y parte del ligamento", apuntó este zaguero canario que está agradando a un Borja Jiménez preocupado por los números defensivos de un equipo que se desangra en su área (22 goles encajados en 20 partidos) y que ve cómo se añade competencia en una línea sujeta a revisión.

Hoy, el estado de forma de Curbelo, que apunta este viernes al once titular ante el Andorra, puede tener importancia en la actuación de la comisión deportiva este enero. A Borja le inquietan las áreas y, de hecho, la dirección deportiva recopila informes de zagueros para enero. Pero si Curbelo es capaz de aguantar, los objetivos se pueden recalcular si, además del 9 y el extremo, se refuerza la defensa. Quizá se mire más al lateral zurdo. Todo está abierto.