Josu Uribe regresa al banquillo del Beroe de Bulgaria

Josu Uribe vuelve al Beroe Stara Zagora, club donde el entrenador asturiano ya dejó su huella. El conjunto de la Primera División de Bulgaria ha alcanzado en las últimas horas un acuerdo total con Uribe para que asuma las riendas del proyecto hasta el mes de junio. El gijonés vivirá una segunda etapa en un cuadro búlgaro al que dejó a las puertas de disputar competición europea la pasada campaña y ahora mira al descenso. Su retorno llega en un momento en el que la entidad busca recuperar estabilidad deportiva y reforzar un proyecto que necesita un liderazgo firme.

En su anterior ciclo en Stara Zagora, el preparador gijonés impulsó al Beroe con un trabajo cimentado en orden táctico, solidez y un buen rendimiento colectivo, lo que generó una valoración positiva tanto en Bulgaria como fuera del país. Aquella etapa consolidó su figura en el fútbol balcánico y abrió la puerta a que ahora la directiva vuelva a confiar en él.

A pesar de la buena campaña despachada por el preparador asturiano, la falta de acuerdo para prolongar su contrato impidió su continuidad el pasado verano. Ahora, con el equipo metido en una crisis de resultados que ha llevado al Beroe a situarse cuarto por la cola en la máxima categoría del fútbol búlgaro, llevó a la afición a solicitar a la directiva el regreso de Josu Uribe.