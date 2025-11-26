Josu Uribe regresa al banquillo del Beroe de Bulgaria
El gijonés es una petición de la afición tras dejar al equipo el pasado verano a las puertas de Europa
Josu Uribe vuelve al Beroe Stara Zagora, club donde el entrenador asturiano ya dejó su huella. El conjunto de la Primera División de Bulgaria ha alcanzado en las últimas horas un acuerdo total con Uribe para que asuma las riendas del proyecto hasta el mes de junio. El gijonés vivirá una segunda etapa en un cuadro búlgaro al que dejó a las puertas de disputar competición europea la pasada campaña y ahora mira al descenso. Su retorno llega en un momento en el que la entidad busca recuperar estabilidad deportiva y reforzar un proyecto que necesita un liderazgo firme.
En su anterior ciclo en Stara Zagora, el preparador gijonés impulsó al Beroe con un trabajo cimentado en orden táctico, solidez y un buen rendimiento colectivo, lo que generó una valoración positiva tanto en Bulgaria como fuera del país. Aquella etapa consolidó su figura en el fútbol balcánico y abrió la puerta a que ahora la directiva vuelva a confiar en él.
A pesar de la buena campaña despachada por el preparador asturiano, la falta de acuerdo para prolongar su contrato impidió su continuidad el pasado verano. Ahora, con el equipo metido en una crisis de resultados que ha llevado al Beroe a situarse cuarto por la cola en la máxima categoría del fútbol búlgaro, llevó a la afición a solicitar a la directiva el regreso de Josu Uribe.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT