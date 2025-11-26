El mensaje de Álex Corredera antes del viernes: autocrítica, objetivo claro y esperanza en Otero

Álex Corredera habló este miércoles en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

Dinámica.

“Está claro que la racha no es la que queríamos ni la idónea. Es una semana corta y no da tiempo para pensar mucho. Hemos visto los errores que estamos cometiendo. Tenemos ganas de que sea ya viernes. Es importante jugar pronto y además en casa. Nos encontramos con una buena dinámica cuando llegó el míster. Los últimos resultados no son los que queríamos. Son momentos. Es un momento de los jugadores; de dar un golpe encima de la mesa y demostrar que este equipo en casa es fuerte y mirar hacia arriba, que es donde tiene que mirar este equipo”.

Cambio de entrenador en el Andorra.

“Es complicado porque son ya tres equipos que nos ha tocado en esta situación de cambio y es complicado analizar un partido así para el cuerpo técnico. Borja y su cuerpo técnico analizan muy bien a los rivales. Tocará trabajar más en ti. El Andorra siempre ha tenido desde que está en el fútbol profesional una manera de jugar: les gusta tener el balón, no cambiará mucho. Tenemos que llevar el partido a campo rival”.

Objetivos.

“El objetivo, por supuesto, es mirar hacia arriba. Está todo muy apretado. Desde la quinta posición hasta el final está todo muy apretado. Está todo por definir; los que tenemos que definirlo somos nosotros y empezamos por ganar el viernes. Hay que quitar esta dinámica de no conseguir victorias. Ganar y mirar hacia arriba. Este club y con los jugadores que tenemos y lo que hemos demostrado, tiene que pelear con los mejores”.

Errores.

“Uno de los principales errores es que fuera de casa estamos permitiendo a los rivales que jueguen cómodos. El otro día en Huesca el partido se decide por dos detalles. Son dos regalos. En esta categoría pesa mucho. En pequeños detalles se te va un partido. Luego tienes que remar”.

Problemas con el gol.

“Nos está costando más materializar las ocasiones. El otro día tuvimos ocasiones sin hacer un gran partido, pero nos está costando marcar y cuando estás en esta situación es importante no regalar goles. Recuperamos a Juan Otero y para nosotros es importante”.

Baja de Dubasin.

“Lo de Duba y Otero no son situaciones fáciles. Son jugadores de mucho nivel. El equipo tiene que encontrar la manera. No sé cuánto estará Duba de baja, pero ojalá que sea lo menos posible. Nos da energía. Si me preguntas, prefieres jugar con todos disponibles. Otero es muy importante: por fútbol, repetir esfuerzos y energía. Esperemos que Duba vuelva bien y recuperado”.