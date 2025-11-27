La afición, con Yáñez, Otero y Kevin
La firma de autógrafos de Rubén Yáñez, Kevin Vázquez y Juan Otero, celebrada ayer en El Corte Inglés fue un pequeño baño de masas para los tres capitanes del Sporting. La zona de la planta baja se llenó enseguida de aficionados con camisetas, bufandas y móviles en la mano, esperando su turno para llevarse una foto o una dedicatoria. La expectación fue enorme. Yáñez, Kevin y Otero se mostraron muy cercanos, charlando con los seguidores y sacando sonrisas especialmente a los más pequeños.
