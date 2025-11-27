El análisis de Josu Uribe sobre el Andorra: Ojo al binomio Piqué-Eder Sarabia

Nueva jornada en LaLiga Hypermotion. Esta vez visita El Molinón-Enrique Castro Quini un recién ascendido como es el Andorra.

No es fácil en un contexto tan limitado de población y de masa social como tiene el Principado de Andorra llevar un proyecto al fútbol profesional, perder la categoría y volver a recuperarla a la temporada siguiente, pero el binomio Piqué-Eder Sarabia lo llevaron a efecto.

El potencial económico de un Gerard Piqué metido a empresario potente se unió a un técnico con un gran nivel y un hambre de triunfo brutal como Eder. Esto trajo un éxito rotundo y una revolución total en los modestos proyectos del club.

Además, se consiguieron éxitos con una idea y un nivel de juego enormes, siendo siempre un equipo con mucha personalidad para llevar a cabo sus planes de partido.

La salida del técnico bilbaíno después de un histórico ascenso no trajo la permanencia y el equipo retornó al fútbol semiprofessional, pero solo unos meses después volvió a recuperar la categoría, y de nuevo con una enorme solvencia.

La influencia de Eder y Piqué ha sido enorme en todas las estructuras del club. Todos los técnicos sienten el fútbol y lo plasman de la misma manera, y la metodología culé se ve en cada sesión de entrenamiento y en cada acción de los partidos.

Para este nuevo proyecto prescindieron del técnico que logró el ascenso para dárselo al exjugador, Ibai Gómez con muy poca experiencia en el fútbol profesional, con muchos refuerzos lejos del nivel de la categoría. Un equipo con una propuesta alegre, pero a la vez inapropiada para el nivel de sus futbolistas y, sobre todo, con un grupo que le cuesta dominar las áreas junto a una serie de facilidades y errores que jugadores de nivel no te perdonan.

Todo esto llevó al técnico bilbaíno a sumar ocho jornadas sin vencer, situándose en posiciones de descenso con una cifra muy elevada de goles en contra, pero sobre todo con unas sensaciones competitivas muy pobres, lo que han llevado a su destitución.

A falta de un técnico de nivel que se haga cargo de la plantilla, me imagino que incorporarán a alguien que encaje en su filosofía y modelo de juego. Mientras esto sucede todo el staff de analistas, técnicos y preparadores físicos del club han trabajado toda la semana para intentar cambiar la dinámica de resultados en Gijón. Seguro que lo harán con una propuesta valiente y atractiva. Es un equipo que si le dejas y está cómodo sabe jugar al fútbol, pero si le exiges defender y sufrir sin balón lo va a pasar muy mal y se verán las carencias de su plantilla.

Un equipo que mantiene la base de la temporada pasada pudiendo mantener los pilares del equipo. Su hándicap creo que han sido las incorporaciones, la mayoría de Primera Federación, que no han elevado lo necesario el nivel colectivo e individual del grupo para Segunda.

Destacar a nivel individual a los centrales Gael y Bomba, junto a dos laterales de un nivel muy bueno en ataque, pero con muchos problemas a la hora de defender como son Imanol y Cacique.

En el medio campo destacar como pivotes de posición Molina y Villahermosa con trabajo junto a una buena movilidad que les permite llegar a zonas de financiación. Villahermosa es, incluso, el segundo máximo realizador del equipo, con 4 goles.

Con un carácter más de centrocampistas adelantados que de mediapunta destacamos a Le Normand y Domenech. Fuera de casa muchas veces usan a uno de los dos junto al doble pivote para reforzar el juego de posición y dejar tres jugadores descolgados para contraatacar.

Arriba destacamos dos jugadores importantes en labores ofensivas como el argentino Lautaro, en una clara posición más de referencia y remate en el área, junto al oriental Min Su Kim, mucho más vertiginoso en su fútbol y peligroso con espacios. Ambos tienen calidad y velocidad para hacer daño y buena relación con el gol. Junto a ellos jugadores de un nivel más bajo como Olabarrieta, Nieto y Calvo completan el ataque andorrano.

Partido importante para el Real Sporting porque el rival está a tres puntos y marca la posición de descenso. Es cierto que queda mucho, pero en la actualidad las sensaciones del equipo no son las mejores.

Nunca me gustó esa frase de "hay que ganar sí o sí". Creo que la victoria en el deporte es un proceso donde hay que hacer muchas cosas bien, cometer pocos errores ,jugar con un estado de concentración y agresividad superior al rival y, sobre todo, "querer". Ese es el camino del triunfo y por ahí tiene que recuperarse el grupo Borja Jiménez.

Dejarse de bajas, de refuerzos invernales, dejarse qué el equipo tiene poco fútbol y, sobre todo, dejarse de excusas y poner lo que hay que poner en el verde. Hoy en día si no vas al límite te puede pintar la cara cualquiera.

El Real Sporting es muy superior al Andorra y El Molinón, a poco que le des, sabes que te va a llevar en volandas. Creo que está sufrida afición se merece una victoria junto a un buen nivel de aptitud y juego.

Pero cuidado con quitarle valor al rival o pensar que con poco te va a dar para ganar. Los ejemplos de Mirandés y Huesca deben servir para aprender y, sobre todo, para no hacer creer al rival que puede conseguir un resultado favorable y sentirse cómodo en el partido. Cuidado no aparezca en el entorno ese binomio culé de Piqué-Sarabia, empiecen a disfrutar y a mover la canica en el verde con el sello de La Masía y nos metan en problemas. Un abrazo desde Bulgaria, amigos. ¡¡¡Puxa Asturias!!! n