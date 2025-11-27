Borja, sobre el objetivo del Sporting: "El mensaje es conseguir los 50 puntos cuanto antes"

Borja Jiménez compareció este jueves en la sala de prensa de Mareo en la víspera del encuentro que el Sporting de Gijón disputa este viernes (20:30 horas, Movistar) en El Molinón ante el Andorra.

Relevo de Dubasin. “Todavía seguimos dando vueltas al relevo de Duba. Buscaremos un recambio. Habrá alternativas. Es una buena oportunidad para evaluar y conocer el nivel de otros jugadores que han tenido menos participación”.

Gestión del viaje a Huesca de Dubasin. “Fue todo muy normal. Se hizo daño en el entreno. No estaba definida su lesión, viajó y, a la mañana siguiente, el doctor determina que puede tener una lesión mayor”.

¿Cómo se afronta la semana? “El martes todavía teníamos la fatiga del partido. La experiencia ya me dice cómo hay que comportarse en estos momentos. Con la normalidad de tener dos sesiones, decidir quiénes son los mejores y ganar”.

Álex Lozano. “Como a todos los chicos que están viniendo. Los estamos conociendo de primera mano. Nuestra obligación es tenerles a todos controlados. Es lo mismo que el tema de Nico Riestra, Álex Diego, Manu…”.

Números de Amadou y Caicedo. “Del otro día me preocupan más situaciones del equipo. Que Amadou no pudiese realizar un remate, uno lejano. No le puedo pedir a Jordy… cuando lleva 70 minutos. No me preocupa el número de goles de Amadou y Caicedo”.

Objetivo. “El discurso es parecido. En mi presentación ya hablé del Villarreal, que siempre celebra su permanencia. Llegamos con el equipo con 9 puntos y en puntuación de descenso. Ya dije el primer día que teníamos que ser ambiciosos y que en dos años estaríamos en disposición de pelear. El mensaje: conseguir 50 puntos cuanto antes para sufrir menos que el año pasado”.

Implicación y concentración de los jugadores. “No me preocupa. Tenemos que estar al 100% para disputar los partidos. Pero es muy difícil que los jugadores estén en su mejor versión. Cuando nosotros no estamos en nuestra mejor versión, no podemos ganar a domicilio. Necesitamos nuestra mejor versión para ganar. Cuando no estemos en nuestra mejor versión, perderemos. Ahora nos están penalizando errores individuales y los pagamos. Necesitamos nuestra mejor versión para ganar”.

Nivel de la defensa. “Esperamos que suba el nivel de los centrales. Esa competencia —por la aparición de Curbelo— ya la teníamos antes. Necesitamos mejorar el nivel defensivo. No deberíamos focalizar solo en la línea defensiva. No solo son los centrales los señalados. Es cierto que a nivel ofensivo tenemos más facilidad para hacer gol, pero a nivel defensivo los números son malos”.

Cuerpo técnico interino del Andorra. “El Andorra tiene un perfil de juego muy marcado. No solo de este año, también de los anteriores. No habrá muchas variantes en cuanto a cómo entienden el fútbol. Están madurando bien la decisión de quién sea para acertar con el perfil. Lo hemos afrontado sabiendo lo que tenemos que hacer. Es un equipo que domina, que te obliga a ser paciente, encontrar el momento justo para los robos y tener espacios para transitar”.

Curbelo. “Cuando tomamos la decisión es algo que ya estábamos valorando. En Copa fue uno de los jugadores que nos mostró un nivel de confianza alto. Está entrenando muy bien, a un nivel alto. No es fácil entrar. Creemos que estuvo a buen nivel. Estamos contentos”.

Valoración de la plantilla. “El análisis es el mismo que cuando me senté para elegir la opción de venir. Ya sabíamos el perfil de plantilla. No me ha sorprendido nada la plantilla en sí ni la confección. Antes de venir la habíamos estudiado: creíamos que podíamos quedar quintos, sextos, cuartos. Nuestro objetivo tiene que ser pensar en ser terceros, pero los objetivos tienen que ser a largo plazo. Pensar ahora en el play-off no tiene ningún sentido. Pienso en conseguir los 50 puntos para no verse con el agobio del año pasado… Hay que ser también ambiciosos y querer ganar todos los días. Me he salido poco de ese discurso. Ascendimos con el decimotercer presupuesto con el Leganés. Hay que ser ambiciosos, pero también realistas y cautos en noviembre. No tiene ningún sentido hablar de ello”.

Justin Smith. “No descartamos que juegue en banda. No fue su demarcación 100%. Queríamos un jugador de segunda llegada. Necesitábamos jugadores que pisasen área en segunda línea. Puede ser una opción que parta del carril central”.

Mensaje para Cortés y Queipo al ver a Smith de mediapunta. “Creo que es más una pregunta para ellos. Nosotros, con normalidad. Cortés fue titular en Miranda. Dani (Queipo) cada vez está más cerca”.

Bernal. “Creemos que está en disposición de participar los minutos que consideremos que son buenos. Ya es más un tema táctico. Ya está apto y por eso participó. Estamos muy contentos con su vuelta después de una lesión tan larga”.

Otero. “Está mejor. Con más sesiones de entrenamiento. Hablaremos luego”.