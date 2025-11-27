Enzo Ferrero, sobre el homenaje del Sporting de Gijón en El Molinón: "Me hace mucha ilusión"

"Me hace mucha ilusión. Va a ser sin duda muy especial", señala Enzo Ferrero al valorar el reconocimiento que recibirá mañana del Sporting. El club rojiblanco tiene previsto homenajear este viernes en El Molinón, en la previa del encuentro entre el Sporting y el Andorra en el estadio gijonés, a uno de los jugadores más grandes de toda su historia, el extranjero que más veces vistió la camiseta rojiblanca y que además es el tercer máximo goleador de la historia de la entidad. Ferrero, que ya ha recibido estos años más gestos de reconocimiento por parte del Grupo Orlegi, volverá a recibir el aplauso de su gente en el que será sin duda uno de los homenajes más importantes de todos los que viene impulsando el club para celebrar los 120 años de vida.

"Claro que es emocionante", agradece con cariño Ferrero, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. El exfutbolista argentino, de 73 años, que dejó una huella profunda en su década en el Sporting –entre 1975 y 1985– recibirá un homenaje de leyenda. "Es un honor que el Sporting se acuerde de mí", dice un futbolista que, siempre que puede, acude al estadio para ver los encuentros del Sporting y que lleva media vida afincado en la ciudad que le tiene como un ídolo.

Además de reconoce que el homenaje le hace una ilusión muy especial, Ferrero se refirió a la situación deportiva actual del Sporting y trasladó sus mejores deseos para que el equipo gijonés pueda superar el bache de resultados. El exatacante argentino continúa pendiente del día a día del equipo y admite su inquietud por el momento que atraviesa la plantilla rojiblanca. "Espero, por supuesto, que el Sporting gane este viernes al Andorra, porque ya necesitamos una victoria", apuntó.