Josu Uribe: "En Bulgaria me siento como en casa"

Josu Uribe vuelve a un banquillo de Primera División europea y lo hace con una mezcla de ilusión y urgencia: ha firmado por el Beroe de Bulgaria hasta el 30 de junio. Regresa a un club al que dejó a las puertas de disputar competición continental la pasada campaña y en el que, según cuenta, se siente "como en casa". También a un equipo inmerso en un bache de resultados, peligrosamente cerca del descenso y con un calendario por delante que aprieta. "Muy contento de trabajar a un nivel profesional, de volver a una máxima categoría en Europa", afirma el gijonés tras hacer escala en Sofía, capital búlgara. "La plantilla lo ha aceptado muy bien", explica, recordando que en el vestuario hay "muchos futbolistas que tuve" y, con los nuevos, existe "muy buena relación". El recibimiento, añade, también ha sido cálido en la grada y en la entidad.

Uribe llega con el recuerdo reciente de una etapa previa que dejó huella. Habla de una temporada pasada "muy buena", no solo por la clasificación (finalizó octavo), sino por el modo: "Fuimos un equipo dinámico, rápido, que enganchó a la gente con su fútbol". Apunta un detalle que en el fútbol actual vale casi como una carta de presentación: "Varias veces fuimos elegidos al equipo del mes". Uribe asume que "la situación no es fácil…" y comparte la fotografía lo que viene por delante: rivales potentes antes de Navidad como CSKA 1948, Ludogorets y Cherno More. Cree que parte del trabajo pasa por combatir esa "falta de confianza" que, considera, ha lastrado al Beroe en las últimas semanas.

Josu resume sus objetivos en dos prioridades claras: "Ayudar a mis jugadores en ese trabajo mental para recuperar la confianza, y darles una estructura de juego". Ahí asoma su ventaja competitiva: parte de la plantilla "ya sabe lo que quiero", lo que acorta plazos en una situación donde el calendario no perdona. "Hay que arrancar ahora algún punto antes de la Navidad" para que el parón sirva de reseteo y no de sentencia.

También habrá ajustes en el cuerpo técnico. Uribe aterriza "sin nadie" de su confianza, de inicio, tirando "con la gente que tiene el club", y se marca una fecha para reforzar su equipo de trabajo: "A final de año quiero sumar dos personas para que me ayuden". Cuenta con un aliado, Paco Zaragoza, director deportivo y también español.Uribe debutará este sábado, visitando al CSKA 1948, segundo clasificado en liga.