El Sporting Femenino reconoce a Natalia por sus 200 partidos
El Sporting Femenino reconoció a Natalia Sobero tras cumplir nada más y nada menos que 200 encuentros como jugadora rojiblanca. El club gijonés tuvo un gesto con la futbolista, que se ha mantenido fiel a la entidad en distintas etapas, en buenos, regulares y malos momentos. Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del Sporting, hizo entrega a la jugadora de una camiseta con el dorsal 200, el número de partidos que acumula esta polivalente futbolista que llegó a Mareo procedente del Urraca y que se ha convertido en todos estos años en un símbolo para la entidad. Natural de Trescares, Natalia es un pilar para el proyecto del Sporting Femenino.
