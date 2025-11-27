El Sporting realizará un "mini stage" en el País Vasco

Dos partidos –el miércoles en Vitoria ante el Club Deportivo Mirandés, corresponde a la Copa del Rey, y el sábado, de Liga, en San Sebastián, para enfrentarse a la Real Sociedad B– en apenas cuatro días condicionan los planes del equipo rojiblanco. En cualquier caso, el viaje se programará una vez termine el encuentro que el equipo gijonés disputa este viernes (20: 30 horas) en El Molinón ante el Andorra. El Sporting de Gijón tiene previsto realizar la próxima semana una pequeña concentración en el País Vasco para evitar que la fatiga alcance de dos viajes muy seguidos alcance a la plantilla. Aprovechando que las dos localidades están separadas tan solo por cien kilómetro y coinciden en el mismo territorio, desde el club rojiblanco han acordado con Borja Jiménez, el entrenador, realizar este mini stage.

Por el momento, el club rojiblanco no ha fijado la sede donde se instalará el equipo rojiblanco desde el miércoles hasta el sábado. En principio, una vez finalizado el encuentro en Anoeta, la expedición regresará a Gijón.