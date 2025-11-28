Borja responde: los pitos a Caicedo, las lágrimas de Queipo y el mercado de fichajes

Borja Jiménez reconoció que el empate del Sporting de Gijón ante el Andorra (1-1) deja un “sabor agridulce”. El entrenador habló de la salud mental de sus jugadores tras ver entre lágrimas a Queipo y escuchar los abucheos a Caicedo. Y aseguró que el club pretende reforzarse “en todas las líneas”.

Las declaraciones

Análisis. “Sabor agridulce. No puedo verbalizar cosas que creo: merecemos ganar sobradamente por volumen de ocasiones. Hicimos 23 tiros. Nos hemos vuelto a equivocar. Nos está pasando de todo: la lesión de Gaspar. Hemos salvado un punto en la última acción. Creo que ha sido un penalti claro”.

Pitos. “La gente tiene que entender que son los jugadores, con los que paso el día a día. Respeto la opinión de la gente, pero me duele que los puedan pitar. La afición es soberana para manifestar lo que crea, pero es que son los nuestros. A la gente les pueden gustar más o menos. Me duele lo de Dani (Queipo) y Caicedo. Son los míos. Bueno, los del Sporting. Ellos lo pasan mal y tienen sus problemas. Hablamos siempre de aspectos mentales… hay líneas que no nos damos cuenta y a veces sobrepasamos. Están sometidos a una presión muy grande, necesaria porque estamos en un club muy grande. Son los nuestros. No va a venir nadie a hacer los goles. Son los nuestros. Tenemos que darle cariño, si alguien puede hacer las cosas bien son ellos”.

Reacción de Caicedo tras no tirar el penalti. “Hablo de la salud mental en cuanto a la presión. Entiendo que Jordy se enfade por no tirar un penalti porque es delantero, es entendible. Se va porque era la última acción: era gol o no gol. Si se ha equivocado, tendrá que pedir disculpas. Pero… entiendo a la gente. Pero toca trabajar para que los pitos se conviertan en aplausos. Si Caicedo ha hecho algo mal, pedirá disculpas. A nivel personal, es un señor”.

Esfuerzo de sus jugadores. “ Los primeros minutos el Andorra nos ha dominado y la gente se ponía nerviosa como es normal. Pero no he tenido la sensación de que El Molinón no esté con el equipo. Otero se ha vaciado y Nacho Martín y eso El Molinón lo recompensa.

¿Teme que se escape el play-off? “Miro más a nosotros que los demás, es una liga larga y esto es cambiante. Hay que insistir. No sé si los rivales se van a distanciar. Tenemos que ganar el próximo. Esto consiste en hacer puntos: primero 50 y a partir de ahí podemos aspirar a más cosas. Pero el primer objetivo son 50 puntos”.

Mercado de enero. “Se está trabajando en el mercado de enero. No es momento (de hablar del mercado), pero el club ya está avanzado. El club va a seguir apostando como con la contratación de Dubasin y Gelabert. Estoy convencido de que en enero volverán a hacerlo. Necesitamos que los que vengan sean buenos complementos. Hay que ver las posibilidades que tengamos”.

Lesiones. “El esfuerzo que hemos visto y el ritmo… si no estás bien no te permite hacer estos esfuerzos. Las lesiones son por varios factores: se están lesionando jugadores que intenten minutaje alto, es además una época donde aparecen más lesiones. No tenemos a Dubasin, tenemos fuera a Pablo, a Nico Riestra y ahora a Gaspar. Claro que me preocupa. En una plantilla si pierdes varios efectivos, es más complejo”.

Pitos. “Puede ser que la gente quiera otro perfil de futbolistas. Y los entiendo: pero creo que hay momentos para hacerlos, cuando hacemos un cambio porque Juan Otero no puede más, vas perdiendo y solo puedo sacar atacantes. Son los nuestros, los que pueden hacer gol y los que pueden ser los tres puntos. Si por el camino vamos matando, habrá un momento que no podamos jugar. Entiendo a la afición, es respetable. El tema de fichar un delantero se va a valorar. Intentaremos reforzarnos en todas las líneas”.

¿Qué es lo que más le preocupa? “Me preocupa mucho el partido en Miranda y Huesca, el de Eibar, por cómo se da me dejaba tranquilo. Y el de hoy tengo la sensación de que hemos merecido más. Pero el fútbol es esto, habrá un día que pase al contrario, que tiremos una vez y hagamos gol. Soy de los que creo que el fútbol puede devolverlo. El partido de Huesca y en Vitoria son los que más me preocupan”.