Piqué ya está en Gijón: el gesto con Quini y una divertida anécdota antes del Sporting–Andorra

El presidente del Andorra, Gerard Piqué, que es además leyenda del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española, se encuentra ya en Gijón para respaldar a su conjunto tricolor de cara al encuentro que se celebra esta noche en El Molinón (20.30 horas) entre el Sporting de Gijón y el Andorra. El mítico zaguero ha aterrizado este mismo viernes en el aeropuerto de Asturias, donde ha sido fotografiado con la bufanda de la Peña Sportinguista Enrique Castro “Quini”, de Barcelona. Piqué ha tenido así un gesto con el Brujo, muy querido también en la Ciudad Condal.

Piqué ya está en Gijón / LNE

La imagen la inmortalizó Javier Bazán Felgueroso, presidente de la Peña Quini de Barcelona, quien además protagonizó una divertida anécdota con el que fuera defensa del Fútbol Club Barcelona. Bazán, que coincidió con Piqué y la expedición del Andorra en el vuelo Barcelona-Asturias, reunió el valor para pedirle una fotografía al aterrizar el avión. Después, le preguntó si conocía a Quini. “Claro”, le respondió el mítico defensa antes de ponerse la bufanda que honra la figura del mejor jugador de la historia del Sporting de Gijón.

El ejecutivo estará esta noche en El Molinón —en principio, ubicado en una sala anexa a los palcos— para respaldar a su plantilla en un momento convulso tras el cese del entrenador Ibai Gómez. Carles Manso será esta noche el entrenador interino.