El reto del Sporting, sobrevivir sin Dubasin: los planes de Borja ante el Andorra

Borja Jiménez se enfrenta este viernes (20:30 horas, El Molinón) al que será sin duda uno de sus desafíos más importantes desde su llegada al banquillo del Sporting. El entrenador rojiblanco pretende superar la prueba ante el FC Andorra para que su equipo salga del bache de resultados -2 de los últimos 12 puntos y 1 sola victoria en los últimos 5 partidos- que ha vuelto a enrarecer el ambiente y, además, no podrá contar con el futbolista de más impacto: las pruebas médicas han confirmado la lesión que sufre en el aductor el goleador Jonathan Dubasin (7 de los 19 tantos del equipo), cuya baja en Huesca ya exhibió las carencias de la segunda unidad del proyecto. El encuentro dejó varios aprendizajes. Borja, en principio, no repetirá con Justin Smith como falso extremo.

El entrenador abulense tiene previsto tomar ahora varias medidas para paliar la pérdida de un recurso tan importante para la plantilla como es Duba. Para empezar, pretende contar ya desde el comienzo con el incansable Juan Otero, que ha completado la semana sin presentar molestias. El poderoso jugador colombiano da síntomas de que puede asumir más minutos tras reaparecer en El Alcaraz después de casi un mes de parón. Los planes previstos pasan por que ahora compita desde el inicio del encuentro, pero que no acabe el partido.

Mientras, el dilema está en quien ocupará el vacío que deja Dubasin en el costado derecho. Borja ha ensayado dos opciones: situar a Gaspar Campos como extremo derecho, desplazando a Gelabert a la izquierda y colocando a Justin Smith como mediapunta por delante de Nacho Martín y Corredera y detrás de Otero. La segunda opción requiere de menos movimientos: Dani Queipo podría situarse directamente en la derecha. La lesión de Duba y la desconfianza del staff en Cortés abre las puertas a que el canterano, cuyo futuro se debate en Mareo, con la opción a salir cedido en el mercado de invierno, pueda disponer de una oportunidad para ganarse la confianza de un Borja que busca soluciones a una plaga de lesiones que está llevando a la plantilla al límite y que desnuda las carencias de un proyecto deportivo. Todo está muy abierto y sujeto a debate. Tanto el “plan A” como el “plan B” parecen válidos para el técnico abulense. Este mismo viernes decidirá.

El técnico pretende también dar continuidad a Curbelo en la zaga y, de momento, mantiene la confianza en Perrin, autor de uno de los dos desafortunados penaltis que desnudaron al equipo en El Alcoraz. El resto del once, mientras, se cita de carrerilla. Álex Lozano, por su parte, regresará a una convocatoria del primer equipo tras más de un año alejado del primer plano.

Carles Manso, interino en el Andorra.

El FC Andorra, por su parte, llega a El Molinón en un momento convulso tras el reciente despido de Ibai Gómez como entrenador. Gerard Piqué, el presidente, se ha sumergido en un largo proceso de reflexión antes de decidir el relevo, que no se estrenará en Gijón. El ex defensa del Fútbol Club Barcelona, que estará en Gijón, tiene previsto tomarse unos días más para estudiar todas sus opciones. Por el momento, Carles Manso será el técnico interino del Andorra ante el Sporting.