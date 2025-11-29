Gerard Piqué revoluciona Mareo: la visita del campeón del mundo a las instalaciones del Sporting
La aparición del campeón del mundo en las instalaciones del Sporting causó entusiasmo entre los jugadores del Centro de Formación de Mareo, que no dudaron en hacerse fotos con él y solicitarle autógrafos
O.N.
La presencia este sábado en las instalaciones del Sporting de Gijón de Gerard Piqué, que estuvo el viernes en El Molinón en su condición de presidente del FC Andorra, desató la ilusión entre los jugadores del Centro de Formación Mareo, que vivieron sin duda una jornada especial.
Los jugadores -de categoría alevín- se acercaron a fotografiarse con la leyenda de la selección española y del Fútbol Club Barcelona y a llevarse su autógrafo. Piqué, que se desplazó a la ciudad deportiva del Sporting para seguir el entrenamiento del Andorra, se mostró muy simpático con los jugadores del Centro de Formación Mareo, a los que atendió con gusto, y dedicó mucho tiempo. El empresario lideró la delegación del Andorra en su estancia en Gijón.
