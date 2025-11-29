La opinión de Uribe tras el Sporting-Andorra: la importancia del gol

Visitaba Gijón un equipo en posición de descenso, con ocho jornadas sin conseguir la victoria y con un técnico interino en el banquillo tras la destitución de Ibai Gómez, panorama adecuado para conseguir una victoria muy necesaria. El Andorra fue reflejo de lo que analizamos en la previa, un equipo con muy buen manejo de balón, con una propuesta atrevida y valiente, pero muy blando cuando no lo tiene, y un conjunto con muchísimos problemas defensivos.

Un equipo que con un modelo de juego base de La Masía (1-4-3-3) no tuvo miedo a buscar superioridades en la salida del balón para posteriormente pasar por los centrocampistas y buscar llevar el mando del partido. Tanto laterales como extremos buscaban la verticalidad y profundidad, modelo de juego siempre muy reconocible.

El Sporting apostó por su esquema de juego habitual, con una línea defensiva de cuatro hombres, manteniendo a Curbelo por Pablo Vázquez en el centro de la defensa, el doble pivote habitual con Álex Corredera y Nacho Martín para dejar la posición de enganche a Gelabert junto a Gaspar en banda. Destacar como novedad las dos incorporaciones de Queipo en banda derecha y Otero como único punta, para cerrar el habitual 1-4-2-3-1.

Evidentemente, el Sporting notó la baja de su jugador más desequilibrante en ataque como es Dubasin y también notó en el campo la presencia de Otero como referencia ofensiva, que aunque no estuvo acertado cara a gol, su presencia hace crecer mucho al juego ofensivo del equipo.

Primeros minutos donde a los asturianos les costó muchísimo tanto robar alto como ajustar las superioridades numéricas en medio campo. Con un equipo visitante valiente vimos como sufría el equipo local, ante un Andorra con buen pie, pero muy blando en los duelos y en las áreas.

La lesión de Gaspar hizo reajustar a Borja Jiménez su equipo con la entrada de Justin al doble pivote, pasando a Queipo a izquierda con Gelabert a derecha y Corredera en una posición más adelantada. El equipo empezó a robar más alto y, sin excesivo fútbol, sí evitó la sensación de peligro del rival, transitando más rápido y generando tres ocasiones muy claras en los pies de Guille, Otero y Martín, pero con una falta de calidad alarmante para definir.

En la segunda parte, los rojiblancos llevaron todo el peso del partido, sin mucho fútbol ni ideas, pero sí con mucho empuje y con una participación muy importante en ataque de jugadores como Guille, Gelabert y Otero. No hubo una sensación de fútbol total, pero sí es cierto que se generaron ocasiones de sobra para cerrar el partido ante un equipo andorrano con muchísimos problemas atrás cuando defiende cerca de su área y cuando no tiene el balón. Prácticamente se limitó a defender en un bloque muy bajo, pero sin la intensidad ni la agresividad para evitar que el rival les hiciera daño

En un nuevo error inexplicable, donde jugamos un balón a un centrocampista de espalda y sin estar bien perfilado para recibir, se produce una pérdida y un contraataque del rival con los dos laterales locales en ataque que llevaron a Lautaro a ganar un espacio lateral y ganar el duelo a los dos centrales adelantando a los del Principado de Andorra en el marcador. La entrada de Amadou y Caicedo por dos jugadores muy desgastados físicamente como Nacho y Otero, hicieron tocar arrebato en los últimos minutos con un continuo ataque directo a los recién salidos, buscando muchos balones laterales y segundas jugadas sin excesivo éxito. Un penalti de esos que trajeron los nuevos sistemas audiovisuales y los reglamentos actuales dio la oportunidad a Gelabert para salvar un punto ya fuera de tiempo.

Quinta jornada consecutiva sin conseguir la victoria. Cierto es que el equipo tuvo muchas situaciones de gol que fue incapaz de definir y que siguió demostrando una falta de calidad en zonas ofensivas apabullante. Donde se ganan los partidos es en las áreas. El Sporting sigue echando de menos jugadores determinantes en su relación con el gol en todas las zonas de ataque y sigue cometiendo errores defensivos que permiten al rival hacerle daño, pérdidas de balón inexplicables junto a balances defensivos muy malos en las transiciones defensivas. En resumen, los pequeños detalles que se convierten en grandes.

Parece que el técnico ya ha hecho público la imperiosa necesidad de reformar una plantilla que lo necesita realmente en varias posiciones. Modificar una planificación deportiva muy mejorable con profesionalidad es clave ahora mismo, junto a realizar un estudio del mercado primero de la propia plantilla para posteriormente ponerse mano a obra con el objetivo de traer mimbres que mejoren lo que hay en algunas posiciones, sobre todo dando al equipo profundidad, donde a día de hoy tiene enormes carencias. No olvidemos que la Liga Hypermotion es muy larga y en la segunda vuelta hay muchas sanciones y lesiones. A tiempo estamos de corregirlo, pero mientras tanto a ponerse las pilas en San Sebastián el próximo fin de semana para no descolgarse de arriba y evitar acercarse a los equipos que están en posiciones peligrosas.

Enrique Casas fue el "arquitecto" que diseñó a los mejores Sporting y Oviedo de su historia. Eran otros tiempos, pero el talento, la capacidad y la constancia en el trabajo no creo que sean diferentes, aunque sí los medios de los que se dispone.

El bueno de Kike tenía frases buenísimas. "Lo primero, un buen portero, dos centrales de categoría y un goleador. Lo demás puede esperar". "El fútbol se juega por dentro, pero se gana por fuera. Tener extremos rápidos y con desequilibrio te permite llegar mucho y que tus delanteros tengas opciones de remate". "Hay que darle importancia a la gente que ha mamado estos colores y sienten lo que le pasa al equipo, la gente de fuera nunca puede venir a completar plantilla o a sentarse en un banquillo, tiene que venir a marcar diferencias".

Igual era bueno hacer un módulo online de formación y construcción de equipos de fútbol con todo lo que nos dejó gente como el amigo Casas. Saber no ocupa lugar. Y amigos, no olviden la importancia del gol. Con él se ganan partidos y se vive más feliz. Be brave.