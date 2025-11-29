El Sporting pierde área: la dirección deportiva y Borja ven necesarios los fichajes de un "9" y un defensa

Si se analiza la estadística, los números fríos no engañan: 3 puntos de 15 que evidencian que al Sporting se le ha salido la cadena y corroboran que el efecto del cambio con la llegada de Borja Jiménez se ha detenido en seco. Después de un arranque inmaculado (tres victorias consecutivas en Liga y otra en Copa del Rey), el equipo vuelve a dar síntomas de inconsistencia e irregularidad. Por todo ello, el momento del cuarto proyecto deportivo de Orlegi Sports es delicado, una vez agotada la bala del cambio de entrenador con el cese de Garitano, y con los focos señalando a la planificación de la dirección deportiva y a la falta de empuje de la organización.

Aunque no se oculta la preocupación —ya perceptible en la irregularidad del equipo y en el descontento popular reflejado en las protestas de buena parte de El Molinón en el epílogo del partido ante el Andorra—, en Mareo ven una evolución con el preparador abulense. Agrada su trabajo en el día a día, su rápida adaptación al entorno, un discurso aterrizado y el impacto en los resultados (cuatro victorias, si se tiene en cuenta la de Copa del Rey, tres empates y dos derrotas).

¿Cuáles han sido las causas de este repentino colapso en los últimos cinco partidos? Según el propio entrenador, son diversas. El staff considera que en este ciclo el grupo solo perdió sus formas en los dos viajes: Mendizorroza (2-1 ante el Mirandés) y El Alcoraz (2-0 frente al Huesca). En cambio —sostienen en el cuerpo técnico—, la actitud contra la UD Las Palmas (0-0 en El Molinón) fue positiva; también convenció el partido ante la Sociedad Deportiva Eibar (1-1 en Gijón) y, sin duda, el que más agradó fue el del pasado viernes (1-1 ante el Andorra). "Merecimos ganar holgadamente", defendió.

Segundos mejores registros de disparos... pero un solo gol y de penalti

El equipo rojiblanco completó frente al proyecto de Gerard Piqué sus segundos mejores registros ofensivos de la campaña: hasta 23 disparos —solo superados por los 29 del día de la derrota ante el Burgos—. para marcar solo 1 gol y de penalti. Se topó con un descomunal Áaron Yaakobishvili (nueve paradas). ¿El problema? Que sin Dubasin (7 de los 20 goles), con Gaspar lesionado en el primer tiempo y un Otero todavía cogiendo la forma, el equipo volvió a evidenciar falta de colmillo.

Los datos recientes siembran dudas: los asturianos han marcado cuatro goles en los últimos seis partidos, un bagaje escaso. Más aún teniendo en cuenta que, en ese mismo tramo, el equipo encajó seis tantos. En los despachos de Mareo, los ejecutivos y el entrenador coinciden en que las áreas son zonas de conflicto para este Sporting y que, para que el equipo dé un salto competitivo, deberá potenciar su efectividad en las zonas de gol. El área deportiva y el técnico se han dado un periodo corto para estudiar en detalle las opciones con vistas al inminente mercado de enero.

La comisión deportiva está atenta a las situaciones de cuatro demarcaciones: central, lateral, extremo y delantero. Todo se analiza y la actuación en el mercado está condicionada a la operación salida. Pero, en este punto de la ecuación —aún con margen de recalculación y asumiendo que las salidas son claves para oxigenar el tope salarial—, la prioridad apunta a reforzar las áreas: quizá con un defensa polivalente (central que pueda actuar como lateral) y con un delantero. La previsión, hoy por hoy, pasa por realizar dos incorporaciones. Y las áreas, y su rendimiento, inquietan.