Loquillo pone a bailar a Gijón... y a este jugador del Sporting: un concierto de rock teñido de rojiblanco

Igor Paskual, Rosas y Loquillo, en la plaza de toros

Igor Paskual, Rosas y Loquillo, en la plaza de toros

O.N.

El lateral del Sporting Guille Rosas disfrutó el pasado sábado del concierto de Loquillo e Igor Paskual en la plaza de Toros de El Bibio. El defensa rojiblanco, que ya ha seguido varios conciertos del conocido cantante, disfrutó junto a su padre, Javi, del rock del conocido cantante. Paskual vistió con una camiseta rojiblanca y Loquillo se enfundó una bufanda del Sporting.

El defensa inmortalizó el momento y se hizo una fotografía con los dos músicos. Guille Rosas es un gran admirador de Loquillo, al que sigue con devoción desde hace muchos años. La presencia del rockero el pasado viernes en El Molinón le dio suerte, pues el defensa hizo un gran partido ante el Andorra.

