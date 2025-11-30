De "mini stage" a Areitio: así será la concentración del Sporting en País Vasco

El Sportingde Gijón ha elegido la Ciudad Deportiva de la Sociedad Deportiva Eibar, en Areitio, para fijar su sede de trabajo durante su estancia en el País Vasco, donde el club rojiblanco realizará esta misma semana un "ministage" desde el miércoles hasta el sábado con motivo de los dos encuentros consecutivos que disputa en el territorio.

La expedición rojiblanca, que regresa este lunes al trabajo en Mareo (10.45 horas) y que aún se entrenará mañana en las instalaciones rojiblancas, se desplazará el miércoles a primera hora (9.00 horas) a Vitoria, ciudad donde disputa la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Club Deportivo Mirandés (20.00 horas). El jueves, la expedición rojiblanca se desplazará a San Sebastián, donde el sábado (18.30 horas) disputa en Anoeta ante la Real Sociedad B el segundo y último encuentro de la semana, este ya de competición liguera.

El club rojiblanco, que ha valorado distintas sedes colindantes para realizar las sesiones de trabajo del jueves y el viernes previas al encuentro frente al filial de la Real Sociedad, ha decidido finalmente utilizar la Ciudad Deportiva de Areitio, las instalaciones de la Sociedad Deportiva Eibar que han sido creadas precisamente esta misma temporada. Las relaciones entre el Sporting y la Sociedad Deportiva Eibar son además muy fluidas. La distancia entre San Sebastián y Areitio es de unos 60 kilómetros. Borja Jiménez deberá decidir la lista de convocados para esta concentración. Es factible que, al menos al encuentro que el equipo rojiblanco disputa este miércoles de Copa del Rey ante el Club Deportivo Mirandés, acudan varios jugadores del Sporting Atlético. Si se quedan después toda la semana con el primer equipo entrenando en Areitio o regresan a Asturias, será una decisión que los técnicos tomen después del partido en Copa del Rey.

El "ministage" llega en un momento convulso para el club rojiblanco (3 puntos de los últimos 15 en juego), aunque responde a razones puramente logísticas. Los rectores del club gijonés y Borja Jiménez consideran que la concentración en San Sebastián, aunque pueda resultar molesta, sobre todo por motivos de conciliación familiar, es la mejor solución posible para evitar que se acumule la fatiga, máxime si se tiene en cuenta que el equipo iba a afrontar dos largos desplazamientos por carretera en muy poco tiempo. Los viajes habrían obligado a la expedición a alterar los hábitos de sueño, sobre todo en la noche del miércoles a jueves.

Conscientes de la importancia de proteger a los jugadores para evitar que el cansancio pueda derivar después en problemas musculares, el cuerpo técnico y el club han acordado realizar este "stage" que modificará la rutina de los jugadores.