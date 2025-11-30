La peña Miguel del Río cumple años con David Barral

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La peña sportinguista Miguel del Río celebró ayer su tradicional evento navideño en su sede, el bar Artizanale de Madrid. El acto contó con la presencia del exjugador rojiblanco David Barral, quien fue distinguido con el premio "Make Great Sporting Great Again 2025/26", galardón que la peña entrega anualmente en reconocimiento a figuras destacadas del sportinguismo. En la imagen, los peñistas.

