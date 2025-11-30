La peña Quini se reúne y ya piensa en nuevas mareonas

La peña sportinguista Quini, en la imagen, se reunió en un ambiente de hermandad. Aprovechando el encuentro, se comentaron los planes de viajes previstos. En principio, la próxima salida será a San Sebastián, siempre que las circunstancias lo permitan. Además, espera estar presente, al menos, en León, Eibar, Las Palmas, Santander y Burgos. En cuanto a Andalucía, se barajan tres opciones: Córdoba, Málaga o Granada, a la espera de decidir cuál resulta más viable.