La Copa aprieta en el momento más incómodo: el análisis de la situación del Sporting

Lo que a priori parecía una oportunidad para distribuir minutos y dar protagonismo a los jugadores con un protagonismo menor, se ha convertido en una especie de compromiso que solucionar de la mejor manera posible. La segunda ronda de la Copa del Rey le llega al Sporting si no en el momento más incómodo, sí en uno de los más incómodos de la temporada. Tras cinco jornadas consecutivas sin ganar, a los gijoneses les toca visitar al Mirandés, rival ante el que dieron una de las peores versiones desde la llegada deBorja Jiménez al banquillo. A eso hay que añadir que a los lesionados Nico Riestra, Dubasin, Loum, PabloGarcía y Gaspar hay que añadir una nueva baja, la de Álex Lozano. Todo, mientras se mira de reojo los movimientos en la plantilla para el mercado de invierno.

El entrenamiento del Sporting se cobró en Mareo una nueva baja. El conjunto rojiblanco pierde ahora a uno de los candidatos a ser titular en el duelo copero ante el Mirandés (Mendizorroza, mañana, 20.00 horas). Álex Lozano, que desde la pasada semana llevaba en dinámica del primer equipo como alternativa al puesto de extremo dejado por Dubasin, se retiró con molestias en los isquiotibiales y apunta a perderse algo más que la eliminatoria. Su lesión, a falta de confirmación, le tendrá al margen varias semanas.

Los problemas físicos de Álex Lozano dan al traste con una de las alternativas trabajadas por Borja Jiménez para paliar las ausencias en el ataque. En su lugar se ha llamado a filas a Enol Prendes, habitual en el primer equipo durante la etapa de Garitano y ahora en el filial.Otra alternativa probada por Borja Jiménez, la pasada semana, fue la de Christian Ferreres, quien también está en la agenda para complementar esa demarcación. Álex Diego y ManuRodríguez continúan en el primer equipo.

La buena noticia es que sí podrán tener espacio jugadores que vienen de salir de lesión y necesitan volver a recuperar ritmo competitivo. Son los casos de Christian Joel, Kevin Vázquez o Jesús Bernal.El guardameta cubano se perdió la primera eliminatoria, en la que Borja Jiménez dio la alternativa a Iker Venteo en la victoria ante elCaudal en el Hermanos Antuña (0-1). En el caso de Kevin Vázquez, el lateral vigués lleva sin participar desde hace un mes. Concretamente, desde el duelo ante lUnión Deportiva Las Palmas en ElMolinón. Tras superar una lesión muscular, su vuelta permitirá dar descanso a Guille Rosas. En cuanto a Jesús Bernal, su titularidad es uno de las noticias más esperadas tanto por sus compañeros, como desde el club. Lesionado de gravedad el pasado mes de diciembre, ya tuvo unos minutos durante el choque ante el Huesca. Habrá que esperar para comprobar si está en condiciones de salir desde el inicio.

En ataque, las dudas en cuanto a cómo dar forma a los extremos por las lesiones de Duba, Gaspar, Álex Lozano yNico Riestra, obligan a Borja Jiménez a abrir un poco más el abanico.Desde la vuelta al once de un Óscar Cortés desahuciado, a volver a echar mano al filial, desde la vía de Enol Prendes o la de Christian Ferreres. En punta de ataque, todo parece estar en las botas deAmadou y Jordy Caicedo.El ecuatoriano puede contar la oportunidad de quitarse la espinita del penalti que quiso lanzar ante el Andorra y finalmente tiró Gelabert.

Las rotaciones apuntan a todas las líneas para intentar gestionar de la mejor manera las cargas y teniendo presente que el Sporting tiene por delante una semana exigente en cuanto a calendario. Tras el duelo copero, el conjunto gijonés visitará a la Real Sociedad B(sábado, 18.30 horas, Anoeta).El cuadro donostiarra ha sumado los 18 puntos que luce en su casillero en su feudo, por lo que los de Borja Jiménez intentarán ser los primeros en puntuar en Anoeta.