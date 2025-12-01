La Federación de Peñas Sportinguistas apunta a la Real Sociedad por su política de entradas y "gradas vacías"
El colectivo presidido por Jorge Guerrero pide al Sporting que "interceda" para intentar habilitar "un pequeño cupo adicional"
O. N.
La Federación de Peñas Sportinguistas ha emitido un comunicado en el que traslada su “profunda preocupación” por la escasa disponibilidad de entradas para el partido de este fin de semana ante la Real Sociedad B. El colectivo denuncia que el club donostiarra ha decidido no habilitar más localidades para la afición rojiblanca e incluso ha suspendido la venta online, una medida que, a su juicio, deja a cientos de aficionados sin opción de acompañar al equipo pese a la cercanía geográfica y al compromiso incondicional de los seguidores.
En su escrito, la Federación recuerda el marco habitual de reciprocidad entre clubes: el Sporting facilita un cupo de 500 entradas a los visitantes en El Molinón y se espera un trato equivalente en los desplazamientos. Sin embargo, inciden en que Anoeta “presenta una ocupación muy baja” y que existiría margen para habilitar más aforo, por lo que consideran incomprensible que se cierren puertas en campos prácticamente vacíos, una situación que describen como generadora de “indefensión”.
La Federación admite que este escenario “se vuelve cada año más difícil de gestionar” por el esfuerzo que conlleva organizar desplazamientos, tanto en logística como en coste, y reivindica el papel del aficionado que mantiene vivo el espíritu del sportinguismo lejos de casa. En ese contexto, el colectivo solicita públicamente al Real Sporting de Gijón que interceda ante la Real Sociedad para intentar que se habilite “un pequeño cupo adicional” de entradas.
El comunicado apela al “máximo respeto institucional” y confía en la cordialidad y la relación histórica entre ambas entidades para encontrar una salida. “No pedimos más de lo razonable”, subraya la Federación, que reclama que el Sporting “no deje atrás a nuestra gente”, a la que define como el sostén del equipo “cada jornada, en casa y fuera”.
1.721 peticiones de abonados del Sporting para Anoeta
El Sporting ha recibido la petición de 1.721 abonados para las 645 localidades enviadas por la Real Sociedad para el duelo de este sábado ante el filial donostiarra. El club inició el reparto, tras sorteo, partiendo del número 12.094 de abonado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- El secreto de Agustín, el niño que pastoreaba ovejas en Belmonte y lleva más de 60 años de éxito haciendo helados en Buenos Aires: “Soy un afortunado”
- El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas