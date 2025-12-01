La plaga de lesiones se cobra una víctima más en el Sporting: este es el jugador que se perderá la Copa

El entrenamiento del Sporting se cobró este lunes en Mareo una nueva baja. El conjunto rojiblanco pierde a uno de los candidatos a ser titular en el duelo copero de este miércoles ante el Mirandés. Álex Lozano, que desde la pasada semana lleva en dinámica del primer equipo como alternativa al puesto de extremo, se retiró con molestias y apunta a ser baja para el choque en Mendozorroza. No hay tregua para un cuadro gijonés muy castigado en las últimas semanas en forma de lesiones.

Los problemas físicos de Álex Lozano dan al traste con una de las alternativas trabajadas por Borja Jiménez para paliar las ausencias en el ataque. La pasada semana fue llamado para volver a dar el salto desde el filial y ganarse un hueco en el primer equipo. La Copa era el escenario perfecto para volver a darle minutos y aprovechar la oportunidad. No parece que vaya a ser posible.