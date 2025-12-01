El Sporting y la Copa: el repaso de Frichu Yustas a historia, gloria y polémica

Es de sobra sabido que, si hay un torneo que le dio alegrías al Sporting, ese es la hoy llamada Copa del Rey. Sus dos finales de las temporadas 1980-81 y 1981-82 son buena muestra de ello. La Copa es el primer torneo oficial, en tanto que está gestionado por la propia Federación Española, de ámbito nacional. Su nacimiento se produce a raíz del éxito del "Concurso Madrid de Foot-Ball Association", celebrado en la capital de España en 1902 con motivo de las fiestas de la coronación de Alfonso XIII. La Copa de España, primera denominación del torneo, aparece en 1903, promovida por el catalán Carlos Padrós, uno de los fundadores del Real Madrid.

El Sporting y la Copa: historia, gloria y polémica

El Sporting no disputó el campeonato hasta el curso 1916-17. Fue su debut en una competición oficial de ámbito nacional, con plazas reservadas para los distintos campeones regionales. Fue, por tanto, la competición más importante hasta la aparición, en 1928, de la competición liguera española. El debut copero del equipo rojiblanco se produjo a las tres y media de la tarde del 22 de abril de 1917 y el Sporting, en calidad de campeón de Asturias, se enfrentó al Arenas de Getxo en El Molinón. Seis mil espectadores se dieron cita en el estadio gijonés para presenciar el evento deportivo del año en la ciudad asturiana. Los locales perdieron por 0-1 y la formación rojiblanca estuvo compuesta por: Román Soto; Ituarte, Campo, Conrado; Edmundo Morán, Riera; Senén Villaverde, Trapote, Moré, Fernando Villaverde y Manolín Argüelles.

La prensa de la época destacó el buen partido realizado por los futbolistas gijoneses José Ituarte y Pepito Riera. De poco sirvió, en tanto que su actuación no evitó la derrota, pero el equipo gijonés se marchó con el orgullo de haber plantado cara al conjunto vizcaíno, uno de los grandes del fútbol español del momento. No sucedió lo mismo en el partido de vuelta y la enorme distancia entre ambos equipos quedó patente: los vascos ganaron por 7-0 y lo único destacable para los asturianos fue el debut de Manolo Meana, que llegaría a ser el primer futbolista internacional en la historia del Sporting. En las tres temporadas siguientes el Sporting cayó siempre en primera ronda: cuartos de final. Real Unión de Irún y el Real Vigo Sporting Club, en dos ocasiones consecutivas, acabaron con las ilusiones gijonesas.

El primer éxito del Sporting en la Copa llegó en la temporada 1921-22. Ese año disputó su primera semifinal. En cuartos de final el equipo gijonés derrotó de forma inapelable al España de Valencia: nada menos que un 6-0 en El Molinón y un 0-7 en Valencia. Dos goleadas rotundas favorables al conjunto asturiano ante el campeón levantino.

El rival del Sporting en su primera semifinal copera fue el Barcelona, que se proclamaría campeón del torneo. Poco pudo hacer el equipo gijonés ante los azulgranas: perdió por 7-2 en Barcelona y por 1-2 en Gijón. El equipo culé venció en la final al Real Unión de Irún por 5-1. Nuevamente repetirían semifinales los gijoneses en la temporada 1922-23. El Sporting eliminó en cuartos de final al Valencia, cayendo derrotado en la capital del Turia por 1-0 y venciendo en Gijón por un contundente 6-1. Como en esa época no se contabilizaba la diferencia de goles, se jugó un encuentro de desempate en Oviedo. Los gijoneses ganaron por 2-0 a los valencianos y pasaron, de nuevo, a las semifinales de Copa.

El rival fue el Europa de Barcelona. Los catalanes fueron superiores en ambos partidos y accedieron sin problemas a la final. Pero, sin duda, la edición más polémica fue la Copa de la temporada 1923-24. El club rojiblanco quedó emparejado con el F. C. Barcelona para los cuartos de final, después de que los gijoneses vencieran ampliamente al Racing de Santander, con victoria en El Molinón por 7-0 en la ida y por 2-3 en la vuelta, jugada en El Sardinero.

Ya en cuartos, el Sporting cayó derrotado por 2-0 el 6 de abril de 1924 en tierras catalanas, en el campo barcelonés de Les Corts. Idéntico resultado se produjo una semana después, pero a favor del equipo asturiano, en El Molinón, que registró un lleno histórico. Así, la Federación Española dispuso que se celebrara un encuentro de desempate en un terreno neutral.

Se acordó disputarlo en el Metropolitano de Madrid el 16 de abril de 1924 y el colegiado designado para arbitrar el encuentro fue el madrileño Luis Codina. Este partido pasaría a la historia por el parcial y tendencioso arbitraje padecido por los gijoneses que, tras el tercer gol de los catalanes —obtenido, según las crónicas, tras una clarísima falta—, decidieron retirarse del terreno de juego a falta de diez minutos para la conclusión. El partido se dio por finalizado en el minuto 80, con 3-1 a favor de los azulgranas. El escándalo fue mayúsculo y el colegiado fue sancionado con un mes sin arbitrar encuentros por el propio Comité Nacional de Árbitros, que él mismo presidía. Flaco consuelo para un Sporting que cayó injustamente en cuartos y que vio cómo el Barcelona perdería en semifinales ante el Real Unión de Irún. Los guipuzcoanos se proclamarían vencedores del torneo al derrotar por 1-0 al Real Madrid en la final disputada en San Sebastián.