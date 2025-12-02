Borja Jiménez, "confiar en el producto Mareo", Irarragorri y unas lesiones que "no son casualidad"

Avanza rotaciones en Copa y deja claro que lo importante es la competición liguera. Borja Jiménez asume la visita al Mirandés como un escenario para que los menos habituales se “reivindiquen”, entre los que incluye la amplia nómina de jugadores citados desde el filial. El entrenador del Sporting apunta a la necesidad de medir esfuerzos ante la plaga de lesiones —que asume “no es una casualidad”— y deja una anécdota en la previa del partido. Un error al formular la pregunta hizo que un periodista se dirigiera a él por el nombre de pila de Albés, técnico rojiblanco la pasada campaña. “Rubén, no, por Dios”, le corrigió el abulense.

Copa. “El contexto es diferente (a la visita liguera al Mirandés). La Copa nos gusta, pero tenemos una plantilla más corta que la del Mirandés. Tendremos que utilizar gente del segundo equipo. Confiamos mucho en el producto de Mareo, sabiendo la diferencia que hay entre Tercera RFEF y Segunda División”.

Concentración en Areitio. “Agradezco al Eibar la predisposición para entrenar allí. Viene todo el mundo para que cada uno pueda hacer su recuperación. Hemos ahorrado nueve o diez horas de autocar. Los chicos del filial, en función de las necesidades, unos se quedarán y otros volverán tras el partido. Decidiremos sobre la marcha”.

El momento. “Es bueno porque queremos volver a jugar. Tenemos muy claro que nuestra prioridad es la Liga. Vamos a intentar que nuestros chicos del filial, e incluso algún juvenil, pueda participar. No queremos correr ningún riesgo. Nos toca un rival que no va a jugar en Copa, además”.

Lanzamientos de penalti. “Son Juan y Dubasin los lanzadores. Luego tenemos a César, Jordy o Álex. Normalidad. Decidimos que fuera César el otro día”.

Irarragorri. “Nuestra relación es fluida a la hora de charlar, pero no hemos hablado nada del mercado. He hablado con todo el organigrama de Orlegi: desde Pepe (Riestra), Isra (Villaseñor) y David (Guerra)… Estamos en constante diálogo para ver necesidades y qué podemos afrontar”.

Cuatro del filial en el once. “No sé si será así o no, pero es una posibilidad”.

El Sporting Atlético. “Tenemos a muchos de ellos en el día a día. Y no solo del filial: en la primera plantilla hay jugadores que el año pasado estaban en el filial. Es una buena oportunidad para reivindicarse y demostrar que pueden tener más minutos en Liga. Nos pasó con Manu (Rodríguez), Eric (Curbelo) e incluso con Dani (Queipo) en la primera ronda. Que demuestren que nos estamos equivocando”.

Racha. “Fuimos muy superiores el otro día, sobre todo en situaciones de gol. Habíamos tenido un 4 de xG (goles esperados) y eso es una barbaridad. Esos partidos te acercan más a ganar que lo del Huesca”.

Días fuera. “Es una cuestión más práctica. Anímicamente te frustra no hacer ningún gol. Hay que dar más cariño a los jugadores que han tenido oportunidades. Toca insistir más en la idea”.

Queipo. “Dani nunca había estado ‘no recuperado para la causa’; era más una decisión del entrenador no ponerlo. La situación de Óscar no cambia. Había estado por delante de Dani; ahora Dani puede parecer que está por delante, pero esto es muy cambiante. La Copa es también una oportunidad para Óscar”.

Fichajes. “Intentaremos reforzarnos con buenos futbolistas. No diré las posiciones para no poner en ventaja a los rivales. Se nos juntan ahora dos competiciones y lesiones, y tenemos esa sensación (de plantilla corta)”.

Ferreres, Iker o Enol. “Cualquiera de los tres puede iniciar, porque con la baja de Gaspar, Duba, Nico… A nivel numérico necesitamos más recambios. Hemos adaptado a César y Justin, y buscaremos soluciones”.

Lesiones. “No es casualidad. Hubo un cambio de entrenador que sobreexcita al futbolista; hay un cambio en cuanto a la forma de defender. Tenemos que ser conscientes de que hay jugadores muy explosivos, como Otero, Duba o Gaspar. Nico ya venía de unas molestias. El nivel de estrés, el cambio de tipología de entrenamientos, el mes en el que estamos… Se juntan muchas cosas”.

Ir al milímetro. “Ahora los futbolistas ya vienen de cinco meses de competición. Hay muchos factores. Intentamos ir al milímetro con cada uno, ya no solo en los partidos. A nivel histórico soy un entrenador con el que casi nunca hemos tenido lesiones musculares a nivel metodológico. Se han juntado lesiones de futbolistas importantes en un momento en el que el equipo no gana. Hay que buscar soluciones”.

Gaspar. “Esperemos que no sea nada y pueda estar, si no esta semana, la que viene”.

Diciembre. “Nos quedan tres partidos de Liga y, por lo menos, uno de Copa. Que intentemos llegar a Navidad con un buen bagaje de puntos, a falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta, y que nos permita aspirar a todo. Salud y que estén todos sanos. Con todos disponibles hemos ganado todos nuestros partidos”.