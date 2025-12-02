El club confirma la concentración del equipo en las instalaciones del Eibar
El Sporting confirmó ayer la concentración que realizará el conjunto rojiblanco en San Sebastián tras el duelo de Copa en Mendizorroza ante el Mirandés. Este jueves y el viernes, el equipo estará concentrado en el Hotel NH Aránzazu de San Sebastián, entrenándose estos dos días en la ciudad deportiva de Areitio, el lugar de trabajo del Eibar. Servirá de preparación para visitar, el sábado, a la Real Sociedad B en Anoeta (18.30 horas). El Sporting regresará a Gijón en autocar tras el encuentro. En cuanto al desplazamiento para la eliminatoria copera, el equipo lo hará mañana, el mismo día del partido. La salida está fijada a las 09.00 horas en autocar desde la Escuela de Fútbol de Mareo. El equipo estará concentrado en el Hotel Canciller Ayala (Vitoria).
