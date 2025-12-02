Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El club más lauredado de Asturias, en Mareo para conocer el Sporting desde dentro

El Telecable Hockey visita las instalaciones rojiblancas y la metodología del conjunto gijonés

El cuerpo técnico del Telecable, junto a Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y Carlos Llamas, director de comunicación.

El cuerpo técnico del Telecable, junto a Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y Carlos Llamas, director de comunicación.

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

El entrenamiento del Sporting contó ayer con un invitado especial. El club invitó al cuerpo técnico del Telecable Hockey para conocer las instalaciones y el trabajo de los diferentes equipos del conjunto gijonés. Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y Carlos Llamas, director de comunicación, ejercieron como anfitriones del club más laureado de Asturias.

La expedición del Telecable estuvo liderada por Fernando Sierra, director general, y Natasha Lee, entrenadora del equipo femenino. Junto a ellos, María Fernández, segunda entrenadora; Matías Yacovano, preparador físico; Lucía Prado, fisioterapeuta; Irma Álvarez, psicóloga deportiva e Isaac Roces, expreparador físico del equipo.

