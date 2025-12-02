El club más lauredado de Asturias, en Mareo para conocer el Sporting desde dentro
El Telecable Hockey visita las instalaciones rojiblancas y la metodología del conjunto gijonés
El entrenamiento del Sporting contó ayer con un invitado especial. El club invitó al cuerpo técnico del Telecable Hockey para conocer las instalaciones y el trabajo de los diferentes equipos del conjunto gijonés. Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y Carlos Llamas, director de comunicación, ejercieron como anfitriones del club más laureado de Asturias.
La expedición del Telecable estuvo liderada por Fernando Sierra, director general, y Natasha Lee, entrenadora del equipo femenino. Junto a ellos, María Fernández, segunda entrenadora; Matías Yacovano, preparador físico; Lucía Prado, fisioterapeuta; Irma Álvarez, psicóloga deportiva e Isaac Roces, expreparador físico del equipo.
