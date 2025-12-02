El ex del Sporting Miguel Ángel Ramírez, nuevo entrenador del Malmö sueco
El que fuera entrenador rojiblanco se pone al frente de uno de los clubes más importantes de Suecia
Miguel Ángel Ramírez continuará con su carrera en Suecia. El que fuera entrenador del Sporting es nuevo entrenador del Malmö, uno de los históricos del fútbol nórdico que atraviesa horas bajas. El canario intentará volver a situar al equipo en la zona alta de la tabla, después de un inicio de competición en el que navega en la sexta plaza.
El Malmö apuesta por Miguel Ángel Ramírez después de su paso por el fútbol español. El canario retoma su carrera tras su paso por el Zaragoza, donde los resultados y las urgencias del conjunto maño acabaron por separar sus caminos meses después de su fichaje. Hace unas semanas ya estuvo cerca de recalar en el fútbol colombiano, en las filas del Atlético Nacional.
