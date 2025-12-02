Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ex del Sporting Miguel Ángel Ramírez, nuevo entrenador del Malmö sueco

El que fuera entrenador rojiblanco se pone al frente de uno de los clubes más importantes de Suecia

Miguel Ángel Ramírez.

Miguel Ángel Ramírez. / Mario Canteli / LNE

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Miguel Ángel Ramírez continuará con su carrera en Suecia. El que fuera entrenador del Sporting es nuevo entrenador del Malmö, uno de los históricos del fútbol nórdico que atraviesa horas bajas. El canario intentará volver a situar al equipo en la zona alta de la tabla, después de un inicio de competición en el que navega en la sexta plaza.

El Malmö apuesta por Miguel Ángel Ramírez después de su paso por el fútbol español. El canario retoma su carrera tras su paso por el Zaragoza, donde los resultados y las urgencias del conjunto maño acabaron por separar sus caminos meses después de su fichaje. Hace unas semanas ya estuvo cerca de recalar en el fútbol colombiano, en las filas del Atlético Nacional.

