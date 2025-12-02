La Real Sociedad reabre la venta de entradas en web para recibir al Sporting

La Mareona encontró este martes una nueva vía para poder acompañar al Sporting en el desplazamiento de este sábado a San Sebastián. La Real Sociedad volvió a habilitar la venta de entradas a través de su página web, una pequeña ventana para aquellos que se quedaron sin localidad dentro del sorteo de las 645 enviadas a Gijón. Se quedaron muy lejos de poder atender las 1.721 peticiones que, solo de abonados, recibió el Sporting.

Es por ello que la Federación de Peñas Sportinguistas mostró su disconformidad por la política del conjunto donostiarra, que suele tener una afluencia de público menor en los partidos que disputa la Real Sociead B en su feudo. El encuentro ante los rojiblancos se disputará este sábado a las 18.30 horas y apunta a contar con más de un millar de sportinguistas en las gradas.