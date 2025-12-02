El Sporting se lleva a la Copa del Rey a... lesionados y ¡ocho jugadores del filial!

Ocho jugadores del filial. Más bien, siete, y uno del Sporting C. La convocatoria para la Copa deja ese punto como el más llamativo con la entrada de Iker Martínez, Marcos Fernández, Enol Prendes, Álex Diego, Manu Rodríguez, Ferreres, Mario Ordóñez y Bruno Rubio. Este último, da el salto desde el Sporting C. Además, Borja Jiménez ha citado a los lesionados, que continuarán con su recuperación en la concentración en Areitio.

El Sporting dejó completado este martes el último entrenamiento antes de afrontar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey (Mendizorroza, 20.00 horas). La sesión, desarrollada en el Campo 2 de Mareo, se centró en conceptos tácticos y trabajo con balón. La expedición rojiblanca viajará este miércoles y enlazará dos compromisos lejos de Gijón: el duelo copero ante el Mirandés y, el sábado, el partido liguero frente a la Real Sociedad B (18.30 horas). En medio, el equipo mantendrá su plan de trabajo con entrenamientos jueves y viernes en la Ciudad Deportiva de Areitio, instalaciones de la Sociedad Deportiva Eibar.

Convocados para el viaje: Yáñez, Guille Rosas, Pablo García, Perrin, Diego S., Nacho Martín, Gaspar, J. Bernal, J. J. Caicedo, Gelabert, Queipo, C. J. Sánchez, Corredera, Pablo V., O. Cortés, Dubasin, Amadou, J. Otero, Kevin V., Loum, Y. Kembo, E. Curbelo, Justin, Iker Martínez, Marcos Fdez, Enol Prendes, Alex Diego, Manu R., Ferreres, Mario Ordóñez y Bruno Rubio.