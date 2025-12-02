Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sporting se somete al frío lejos de El Molinón: un solo partido en casa y un curioso dato

Los rojiblancos, que han sumado el 71% de sus 21 puntos en casa, disputan en diciembre tres de sus cuatro partidos fuera

Borja Jiménez chuta un balón durante el entrenamiento de ayer. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Ángel Cabranes

Gijón

Si el Sporting pasa por dificultades, los problemas aumentan cuando le toca ejercer de visitante. El recién estrenado mes de diciembre pondrá a prueba, especialmente, esta faceta. Los rojiblancos disputarán tres de los cuatro partidos que restan para las vacaciones navideñas lejos de El Molinón. El primer será mañana, en Copa del Rey, ante el Mirandés, al que seguirá el sábado, en Anoeta, la vuelta a la competición liguera, ante la Real Sociedad B. El Granada, el sábado 13 de diciembre, será el único duelo en El Molinón antes de cerrar el año, que concluiría con una nueva visita, al Leganés, el día 20.

Los números muestran la dificultad de sacar adelante buenos resultados lejos del calor de El Molinón. El Sporting ha sumado el 71% de sus 21 puntos como local. Un baremo que refleja claramente lo difícil que es sacar adelante partidos cuando toca hacerlo como visitante. En Liga, los gijoneses llevan seis puntos a domicilio gracias a dos victorias. La primera llegó con Asier Garitano en el banquillo, en Ceuta (0-1). La segunda se produjo tras el relevo de entrenador, en el duelo ante el Valladolid (2-3), la segunda casa de Borja Jiménez. Hay que sumar un tercer triunfo, el de la primera ronda de Copa. Llegó ante el Caudal, en el Hermanos Antuña, y gracias a un solitario tanto de Dubasin con el tiempo cumplido (0-1).

Lo que es evidente es que el Sporting está obligado a apretar el acelerador en diciembre al margen de lo que pueda suceder en la eliminatoria de Copa del Rey. Los tres enfrentamientos ligueros serán ante rivales que van por detrás en la tabla y pelean por alejarse de la zona de descenso. Tres puntos separan a los rojiblancos de los puestos de castigo y el frío lejos de El Molinón amenaza.

El Comité Antisida urge eliminar el estigma: "Es el mayor obstáculo"

Un conductor "ebrio" que provocó un accidente es absuelto tras conseguir anular la prueba del alcoholímetro

Doble premio para Mateo Vázquez, que busca su gran ola en Perú

El Ayuntamiento de Oviedo ofrece trabajo a 31 jóvenes parados: estos son los requisitos para optar a las plazas

Esta es la subida que los taxistas de Oviedo plantean para sus tasas en 2026

Lesiones, suspensiones y frustración: el caos de la condensación en el polideportivo Rioturbio (Mieres) no se arregla ni con 250.000 euros

Gil Morán o el equilibrio: así enseña Luarca a mirar un cuadro de la mano de un especialista

