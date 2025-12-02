El Sporting se somete al frío lejos de El Molinón: un solo partido en casa y un curioso dato
Los rojiblancos, que han sumado el 71% de sus 21 puntos en casa, disputan en diciembre tres de sus cuatro partidos fuera
Si el Sporting pasa por dificultades, los problemas aumentan cuando le toca ejercer de visitante. El recién estrenado mes de diciembre pondrá a prueba, especialmente, esta faceta. Los rojiblancos disputarán tres de los cuatro partidos que restan para las vacaciones navideñas lejos de El Molinón. El primer será mañana, en Copa del Rey, ante el Mirandés, al que seguirá el sábado, en Anoeta, la vuelta a la competición liguera, ante la Real Sociedad B. El Granada, el sábado 13 de diciembre, será el único duelo en El Molinón antes de cerrar el año, que concluiría con una nueva visita, al Leganés, el día 20.
Los números muestran la dificultad de sacar adelante buenos resultados lejos del calor de El Molinón. El Sporting ha sumado el 71% de sus 21 puntos como local. Un baremo que refleja claramente lo difícil que es sacar adelante partidos cuando toca hacerlo como visitante. En Liga, los gijoneses llevan seis puntos a domicilio gracias a dos victorias. La primera llegó con Asier Garitano en el banquillo, en Ceuta (0-1). La segunda se produjo tras el relevo de entrenador, en el duelo ante el Valladolid (2-3), la segunda casa de Borja Jiménez. Hay que sumar un tercer triunfo, el de la primera ronda de Copa. Llegó ante el Caudal, en el Hermanos Antuña, y gracias a un solitario tanto de Dubasin con el tiempo cumplido (0-1).
Lo que es evidente es que el Sporting está obligado a apretar el acelerador en diciembre al margen de lo que pueda suceder en la eliminatoria de Copa del Rey. Los tres enfrentamientos ligueros serán ante rivales que van por detrás en la tabla y pelean por alejarse de la zona de descenso. Tres puntos separan a los rojiblancos de los puestos de castigo y el frío lejos de El Molinón amenaza.
