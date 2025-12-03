Borja Jiménez se deshace en elogios tras la Copa: “Hoy se han reivindicado varios jugadores del Sporting”

Borja Jiménez se mostró muy satisfecho tras la victoria en Mendizorroza ante el Mirandés, que clasifica al Sporting de Gijón para la tercera ronda de la Copa del Rey. “Ganar siempre lleva a ganar. Es una alegría”.

Sus declaraciones

—Nivel de la cantera. “Hoy ha estado a muy buen nivel. Tendremos otra ronda donde podremos seguir viéndoles”.

—¿Qué rival desea para la siguiente ronda de Copa? “Nos tocará un equipo de Primera por lógica. No es matemático, pero casi. Deseo el que quiera la afición, el que más ilusión le haga a la afición del Sporting. Será complicado, pero podremos disfrutarlo con nuestra gente”.

—Rotaciones por el partido del sábado en Anoeta. “Con la alineación teníamos en mente el partido del sábado. No solo por lo que nos jugamos, sino porque a algunos creíamos que les vendría bien de cara al sábado. Y todos tienen opciones de jugar el sábado”.

—Contento con la victoria. “Es una alegría. Ganar te lleva a ganar. El partido del sábado no tendrá nada que ver. Es importante ganar, estar entre los 32 mejores de la competición, ganar y que haya jugadores que se han reivindicado. Todo son cosas positivas”.

—Jugadores que se han reivindicado. “Ha habido jugadores que se han reivindicado y que han estado a buen nivel. Pablo, Justin, Jordy… Es posible que algunos que han jugado de inicio hoy tengan que iniciar el sábado. Tenemos poquitas horas de descanso. El horario no ha ayudado. Pero lo afrontaremos con ganas. Iremos a ganar a Donosti”.

—Plan de partido. “Creíamos que repetirían el 4-4-2. Podíamos intuir que fuese ese sistema y así lo hemos preparado. Estoy contento con el esfuerzo; hemos vuelto a ser agresivos a la hora de presionar. Es la línea que queremos”.

—Bernal. “La idea es que Bernal nos pueda aportar. Está en perfectas condiciones. Tras una lesión tan larga, sentirse jugador es importante. Es una de las notas positivas del día de hoy. Ya llevamos un mes sumando uno más”.

—Gaspar. “Ha hecho el entrenamiento sin molestias. Creemos que podrá ayudarnos. Quizá algunos minutos, si el partido lo requiere”.

—Manu Rodríguez. “Tiene que seguir derribando puertas, haciendo partidos como el de hoy. Está siendo un cambio recurrente. Es ese perfil de futbolista que entiende muchas cosas del juego. Ha tenido la suerte de hacer gol. Lo está haciendo bien; que siga ganándose el respeto de sus compañeros, que es lo que le va a hacer ganarse el primer equipo”.