El exjugador del Sporting Poves anuncia públicamente su lista de descartes en el Moscardó: "Me cargaría..."
Las declaraciones del entrenador se han viralizado en redes sociales
O.N.
El exjugador del Sporting de Gijón, Javi Poves, la ha vuelto a liar. El entrenador y presidente del Colonia Moscardó, de Segunda Federación, se ha viralizado en redes sociales tras anunciar públicamente la lista de descartes de su club, algo que ha provocado una oleada de indignación el mundillo del fútbol. Tras perder 3-0 ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres, Poves se atrevió a contar a los medios de comunicación los jugadores a los que echaría mañana mismo.
"¿Ahora mismo? Me cargaría a los dos porteros, Borja Paris saldría, Mauro Bravo saldría, creo que Javier Akapo también saldría, Igor Irazú también saldría, Christian Molina saldría... Saldría... Se me olvidan, la verdad. Alguno más, seguro. No digo que sean malos jugadores pero aquí no funcionan", llegó a reconocer el mandatario, que lleva mucho tiempo criticando públicamente a sus jugadores. El exjugador rojiblanco llegó a reconocer que "siente vergüenza" de sus jugadores. Las declaraciones de Poves han suscitado fuertes críticas en el entorno.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen