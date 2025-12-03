El exjugador del Sporting Poves anuncia públicamente su lista de descartes en el Moscardó: "Me cargaría..."

El exjugador del Sporting de Gijón, Javi Poves, la ha vuelto a liar. El entrenador y presidente del Colonia Moscardó, de Segunda Federación, se ha viralizado en redes sociales tras anunciar públicamente la lista de descartes de su club, algo que ha provocado una oleada de indignación el mundillo del fútbol. Tras perder 3-0 ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres, Poves se atrevió a contar a los medios de comunicación los jugadores a los que echaría mañana mismo.

"¿Ahora mismo? Me cargaría a los dos porteros, Borja Paris saldría, Mauro Bravo saldría, creo que Javier Akapo también saldría, Igor Irazú también saldría, Christian Molina saldría... Saldría... Se me olvidan, la verdad. Alguno más, seguro. No digo que sean malos jugadores pero aquí no funcionan", llegó a reconocer el mandatario, que lleva mucho tiempo criticando públicamente a sus jugadores. El exjugador rojiblanco llegó a reconocer que "siente vergüenza" de sus jugadores. Las declaraciones de Poves han suscitado fuertes críticas en el entorno.