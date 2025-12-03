Revolución total del Sporting en Copa del Rey: Iker Martínez apunta a jugar de extremo
Borja sopesa dar oportunidades a varios jugadores del filial
El Sporting de Gijón saldrá con un once repleto de jugadores inhabituales con vistas al encuentro que disputa esta noche (20 horas) en Mendizorroza contra el Mirandés. Borja Jiménez tiene previsto introducir a varios jugadores del Sporting Atlético: Alex Diego será titular, Manu Rodríguez también tendrá su momento, Iker Martínez apunta a jugar de extremo,... Además, Caicedo y Amadou apuntan a jugar en el ataque. Christian Joel, Kevin, Bernal, Cortés, y Kembo, suplentes habituales, también comenzarán en el once. Borja, en ese sentido, pretende dar opción a los menos protagonistas en Liga y jugar con un 4-4-2. La idea del técnico abulense, como comentó en sala de prensa, es reservar a sus titulares para el duelo del sábado en Anoeta ante la Real Socieda.
El once, sin confirmar, sería: Christian Joel, Kevin, Pablo Vázquez, Kembo, Alex Diego; Bernal, Manu Rodríguez, Iker Martínez, Cortes: Amadou y Caicedo
