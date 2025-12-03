El Sporting busca reinventarse en Copa: la previa de la visita rojiblanca a Mendizorroza

Competir en Copa y ganar en Liga. Nadie lo verbaliza, pero algo así pasa por la cabeza de un Sporting que se ha encontrado con la eliminatoria copera en un momento delicado. Cinco jornadas consecutivas sin victorias y un cúmulo de lesiones han enfriado el buen inicio en el banquillo de Borja Jiménez y devuelto las dudas. La visita de esta noche al Mirandés (Mendizorroza, 20.00 horas) parte del objetivo de dar minutos a los menos habituales -viajan hasta ocho jugadores del filial-, dosificar esfuerzos y evitar más lesiones para llegar en las mejores condiciones al encuentro del sábado ante la Real Sociedad B.

El Sporting vuelve esta noche a Mendizorroza, un campo que mostró una de las peores caras del equipo desde la llegada de Borja Jiménez. Aquella segunda parte firmada ante el Mirandés a principios de noviembre, en la que el equipo se dejó remontar el penalti convertido por Dubasin, marcó una dinámica de resultados ligueros resumidos en tres de los últimos quince puntos en juego. Un balance muy pobre en un mes, el de noviembre, para olvidar.

El regreso a Vitoria coincide ahora con el estreno de un mes de diciembre fijado para ver reaccionar al Sporting. No es la Copa una competición a la que se le dé ahora una especial importancia o, al menos, no es lo que se respira alrededor del equipo. En todo caso, sí contará con la exigencia de ver a los futbolistas con menos minutos dar un paso adelante. Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, el club se encuentra acabando de perfilar los movimientos necesarios para fortalecer una plantilla que está lejos de pelear con los mejores. Hay casos que, a estas alturas, tienen ya difícil vuelta a atrás. De la capacidad para gestionar alguna salida dependerá el margen para la llegada de caras nuevas.

El incentivo de la Copa está, en buena parte, en ver a algunos de los jugadores que dan el salto desde el filial. Más bien, siete, y uno del Sporting C. La convocatoria, integrada por 31 futbolistas, cuenta con la entrada de Iker Martínez, Marcos Fernández, Enol Prendes, Álex Diego, Manu Rodríguez, Ferreres, Mario Ordóñez y Bruno Rubio. Este último, da el salto desde el Sporting C. Además, Borja Jiménez ha citado a los lesionados, que continuarán con su recuperación en la concentración en Areitio. Son los casos de Pablo García, Gaspar, Loum y Dubasin. Álex Lozano y Nico Riestra, que se lesionaron estando en dinámica del primer equipo, continuarán con su recuperación en Gijón.

De esta forma, la convocatoria del Sporting está integrada por: Yáñez, Christian Joel, Mario Ordóñez, Guille Rosas, Pablo García, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Gaspar, Bernal, Jordy Caicedo, Gelabert, Queipo, Álex Corredera, Pablo Vázquez, Oscar Cortés, Dubasin, Amadou, Juan Otero, Kevin Vázquez, Loum, Kembo, Curbelo, Justin, Iker Martínez, Marcos Fernández, Enol Prendes, Álex Diego, Manu Rodríguez, Christian Ferreres, Mario Ordóñez y Bruno Rubio. La expedición rojiblanca viaja hoy y enlazará dos compromisos lejos de Gijón: el duelo copero ante el Mirandés y, el sábado, el partido liguero frente a la Real Sociedad B (18.30 horas). En medio, el equipo mantendrá su plan de trabajo con entrenamientos jueves y viernes en la Ciudad Deportiva de Areitio, instalaciones de la Sociedad Deportiva Eibar.