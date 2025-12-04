La campaña de abonados del Sporting 25/26 para la segunda vuelta: precios, ventajas y cómo conseguir tu asiento

La nueva campaña de abonados incluye ademas los descuentos que ofrece la campaña desde el inicio de temporada: acceso libre a Mareo y un detalle de bienvenida para todos los nuevos socios.

Entre las categorías más destacadas están el abono itinerante (sin localidad fija, pensado para personas que residen fuera de Asturias) por 68€, el abono yogurín para niños/as de 0 a 4 años (simbólico, sin acceso directo) y las opciones especiales para familias numerosas, menores y diversidad funcional.

La promoción incluye los mismos descuentos activos desde el inicio de la temporada, entre ellos el acceso libre a Mareo y un detalle de bienvenida para todos los nuevos socios.

Precios de los abonos: desde 255€ hasta 740€

Los importes varían según la ubicación y las condiciones personales del abonado. Todos los precios pueden consultarse en la web oficial del club.

Abonos para familias numerosas y socios históricos

Las familias numerosas obtendrán un abono gratis para el miembro de menor precio de la unidad familiar, siempre que todos sean abonados y presenten acreditación oficial.

¿Cuándo empieza el plazo de altas?

Las altas podrán realizarse de forma presencial en las oficinas del club, ubicadas en Tribuna Oeste de El Molinón, de lunes a jueves de 09:30 a 18:30 y los viernes de 09:30 a 14:30. También se podrán tramitar online a través de los portales oficiales del Sporting.

Abono Digital y cesión de localidad

El club ofrece abono digital vía NFC, compatible con dispositivos iOS y Android, que permite el acceso inmediato al estadio desde el móvil.

Además, los socios podrán ceder su asiento al club para que este lo ponga a la venta. Si la localidad se comercializa, el abonado generará un descuento acumulable de hasta el 25% en la renovación del abono 2026/27.