La campaña de abonados del Sporting 25/26 para la segunda vuelta: precios, ventajas y cómo conseguir tu asiento
El Sporting lanza la campaña de abonados para la mitad de temporada 2025/26, con hasta 12 partidos garantizados en casa y abonos desde 68€ hasta 740€ según zona y categoría
La nueva campaña de abonados incluye ademas los descuentos que ofrece la campaña desde el inicio de temporada: acceso libre a Mareo y un detalle de bienvenida para todos los nuevos socios.
Entre las categorías más destacadas están el abono itinerante (sin localidad fija, pensado para personas que residen fuera de Asturias) por 68€, el abono yogurín para niños/as de 0 a 4 años (simbólico, sin acceso directo) y las opciones especiales para familias numerosas, menores y diversidad funcional.
Precios de los abonos: desde 255€ hasta 740€
Los importes varían según la ubicación y las condiciones personales del abonado. Todos los precios pueden consultarse en la web oficial del club.
Abonos para familias numerosas y socios históricos
Las familias numerosas obtendrán un abono gratis para el miembro de menor precio de la unidad familiar, siempre que todos sean abonados y presenten acreditación oficial.
¿Cuándo empieza el plazo de altas?
Las altas podrán realizarse de forma presencial en las oficinas del club, ubicadas en Tribuna Oeste de El Molinón, de lunes a jueves de 09:30 a 18:30 y los viernes de 09:30 a 14:30. También se podrán tramitar online a través de los portales oficiales del Sporting.
Abono Digital y cesión de localidad
El club ofrece abono digital vía NFC, compatible con dispositivos iOS y Android, que permite el acceso inmediato al estadio desde el móvil.
Además, los socios podrán ceder su asiento al club para que este lo ponga a la venta. Si la localidad se comercializa, el abonado generará un descuento acumulable de hasta el 25% en la renovación del abono 2026/27.
