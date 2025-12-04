Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña de abonados del Sporting 25/26 para la segunda vuelta: precios, ventajas y cómo conseguir tu asiento

El Sporting lanza la campaña de abonados para la mitad de temporada 2025/26, con hasta 12 partidos garantizados en casa y abonos desde 68€ hasta 740€ según zona y categoría

camapaña de abonados

camapaña de abonados / RSG

María Rendueles

María Rendueles

La nueva campaña de abonados incluye ademas los descuentos que ofrece la campaña desde el inicio de temporada: acceso libre a Mareo y un detalle de bienvenida para todos los nuevos socios.

Entre las categorías más destacadas están el abono itinerante (sin localidad fija, pensado para personas que residen fuera de Asturias) por 68€, el abono yogurín para niños/as de 0 a 4 años (simbólico, sin acceso directo) y las opciones especiales para familias numerosas, menores y diversidad funcional.

La promoción incluye los mismos descuentos activos desde el inicio de la temporada, entre ellos el acceso libre a Mareo y un detalle de bienvenida para todos los nuevos socios.

Precios de los abonos: desde 255€ hasta 740€

Los importes varían según la ubicación y las condiciones personales del abonado. Todos los precios pueden consultarse en la web oficial del club.

Abonos para familias numerosas y socios históricos

Las familias numerosas obtendrán un abono gratis para el miembro de menor precio de la unidad familiar, siempre que todos sean abonados y presenten acreditación oficial.

¿Cuándo empieza el plazo de altas?

Las altas podrán realizarse de forma presencial en las oficinas del club, ubicadas en Tribuna Oeste de El Molinón, de lunes a jueves de 09:30 a 18:30 y los viernes de 09:30 a 14:30. También se podrán tramitar online a través de los portales oficiales del Sporting.

Abono Digital y cesión de localidad

El club ofrece abono digital vía NFC, compatible con dispositivos iOS y Android, que permite el acceso inmediato al estadio desde el móvil.

Además, los socios podrán ceder su asiento al club para que este lo ponga a la venta. Si la localidad se comercializa, el abonado generará un descuento acumulable de hasta el 25% en la renovación del abono 2026/27.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  4. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  5. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  6. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
  7. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
  8. Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

El motivo por el que Lidl esta vendiendo como churros su organizador para la cocina: la plataforma que soluciona el desorden

El motivo por el que Lidl esta vendiendo como churros su organizador para la cocina: la plataforma que soluciona el desorden

Fallece un motorista en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico

Fallece un motorista en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico

María López-Fanjul, en su primer acto público como directora del Bellas Artes de Asturias: "Este Museo es una institución de primera y Asturias está en su mejor momento, no estaría aquí si no creyera en ello"

María López-Fanjul, en su primer acto público como directora del Bellas Artes de Asturias: "Este Museo es una institución de primera y Asturias está en su mejor momento, no estaría aquí si no creyera en ello"

Las mejores ofertas de hoy (4 de diciembre): desde un 20 % hasta un 80 % de descuento

Las mejores ofertas de hoy (4 de diciembre): desde un 20 % hasta un 80 % de descuento

Ya hay fecha para el primer reto firness solidario de Llanes

Ya hay fecha para el primer reto firness solidario de Llanes

Llanes da el pistoletazo de salida este viernes la Navidad: este es el programa completo

Llanes da el pistoletazo de salida este viernes la Navidad: este es el programa completo

La campaña de abonados del Sporting 25/26 para la segunda vuelta: precios, ventajas y cómo conseguir tu asiento

La campaña de abonados del Sporting 25/26 para la segunda vuelta: precios, ventajas y cómo conseguir tu asiento
Tracking Pixel Contents