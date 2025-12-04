Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varios de los canteranos regresan a Gijón

El equipo rojiblanco se desplaza a San Sebastián para ejercitarse en Areitio

Iker Martínez supera a El Jebari. | FACTORÍA 9

Andrés Menéndez

Gijón

Borja Jiménez ha decidido que varios de los canteranos que estuvieron ayer en Vitoria regresen a Asturias tras formar parte del primer equipo en la eliminatoria de Copa del Rey disputada en Mendizorroza. El Sporting viaja hoy a San Sebastián para fijar allí su residencia antes de disputar el sábado, en Anoeta, el encuentro contra la Real Sociedad B correspondiente a la Liga (18.30 horas).

Bruno Rubio, Marcos Fernández, Ferreres e Iker Martínez regresan hoy a Gijón para ponerse ya a las órdenes de Samuel Baños con vistas al importantísimo partido que el Sporting Atlético disputa este domingo en Mareo contra la UD Llanera. Mientras que Enol Prendes y Mario Ordóñez siguen en el "stage".

En cambio, el técnico mantiene a los habituales en dinámica del primer equipo, como Manu Rodríguez o Álex Diego, que fueron titulares ayer en el encuentro de Copa del Rey ante el Mirandés.

El primer equipo del Sporting se entrenará hoy y mañana en la ciudad deportiva de Areitio, instalaciones del Eibar situadas en el Alto de Mallabia.

