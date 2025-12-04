Habla uno de los descubridores de Alex Diego, la última perla de Mareo en debutar con el Sporting: “Ya tenía mala leche y ese gen competitivo"

“No me sorprende su nivel, pero sí la madurez. Juega igual que cuando era benjamín”. En la jornada posterior al debut de Alex Diego con el Sporting en Mendirroza, un juvenil de 17 años que se ha convertido en una de las grandes irrupciones del club, Luismi Castro, integrante del equipo de scouting que lo detectó y uno de los primeros entrenadores en Mareo que dirigió a aquel crío que llegó al club con 8 años del Eulalia Álvarez. El miércoles, Alex Diego confirmó los informes de la entidad rojiblanca. Resolvió su estreno con un papel notable desde el lateral izquierdo.

Luismi Castro, el técnico que fue uno de los encargados de seguirlo cuando aún jugaba en el prebenjamín del Eulalia Álvarez, repasa aquellos inicios ahora que Alex Diego es noticia tras su positivo debut con el primer equipo del Sporting. “Lo fichamos cuando tenía 8 años. Fue un trabajo conjunto”, comienza a explicar sobre la pronta llegada del canterano a Mareo. La red de captación del Sporting ya había recibido avisos de que allí había “dos chicos” que destacaban. “Nos comentaron que había dos críos que sobresalían en el Eulalia Álvarez. Fuimos a La Felguera a verles. Nosotros todos los fines de semana íbamos a varios partidos. Nos movíamos por toda Asturias”, recuerda sobre un grupo de trabajo coordinado entonces por Rogelio, con la destacada participación también de Miguel, responsable del área de fútbol sala del club rojiblanco y una pieza clave en el engranaje.

Un competidor nato desde niño

Tras aquellos primeros seguimientos, el club no tardó en dar el paso. “El Sporting lo ficha para la temporada siguiente, en benjamín. Juega primero en el benjamín B y al año siguiente en el A”. “Se parece bastante a como es ahora”, señala. “Era un crío con un muy buen golpeo de balón. Fuera del campo era tímido, pero dentro todo lo contrario”. En sus equipos actuaba por la banda derecha, perfilado hacia dentro, casi como un carrilero en fútbol campo. “Destacaba ya entonces. No pensábamos que iba a ser lo que es ahora, pero cuando estuvo con nosotros en el benjamín progresó muy rápido. Tenía facilidad en el uno contra uno y defensivamente era difícil de superar. Tenía mala leche y ese gen competitivo”.

Luismi pone en valor la dedicación del joven futbolista, a quien define como un chico totalmente centrado en su progreso. “No me sorprende el nivel que ha dado un chico de 17 años en el Sporting. Me sorprende la madurez que tiene en edad juvenil”, mantiene. “Me parece un jugadorazo. Vive por y para el fútbol”, concluye.