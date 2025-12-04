Así es Izan Aguirre, el niño de 6 años que emociona en la nueva campaña de abonados del Sporting: "Preguntó si se la podía quedar"

La pasión por un club se cuenta en los detalles que resisten al tiempo, incluso cuando falta quien los inició. Izan Aguirre Castaño, de 6 años, aprendió a decir Sporting casi antes que cualquier otra palabra, siempre de camino a El Molinón, junto a su abuelo Julián. Era una forma de crecer, un idioma compartido.

Izan, de La Calzada, y portero del Club Deportivo La Braña, nació rodeado de colores rojiblancos, pero en su familia esa pasión nunca fue abstracta. Tenía nombre y costumbre: Julián Castaño Bejarano, "socio durante más de 20 años del Sporting", cuenta su hija Patricia, mamá de Izan, y viajero incansable allá donde el equipo fuera. Recorrió carreteras primero con la peña de Diego Castro y, tras su disolución, acompañado de otros grupos sportinguistas. Porque apoyar lejos de casa formaba parte del mismo ritual que sentarse en el asiento propio del Molinón.

Un legado que cambió de cabeza, pero no de significado

Hubo un símbolo que lo precedía siempre: su boina rojiblanca, con el escudo al centro. La boina tiene tantos años que "no recuerdo ni de dónde la sacó", confiesa su hija. Era su firma, su manera de decir Sporting sin necesidad de pancarta. Julián murió hace ahora dos meses, muy joven, con 65 años. Desde entonces, la boina no se ha quedado quieta, solo ha cambiado de cabeza.

"Cuando mi padre murió, Izan preguntó si se la podía quedar", explica Patricia. Izan, con esa mezcla de timidez y verdad cruda que solo tienen los niños, dice que "la llevaré para siempre, porque me gustaba estar con mi abuelo y siento que sigue aquí". Lo afirma con cierta inocencia, pero también con la madurez de quien ya ha entendido el valor de conservar lo que duele y lo que abraza.

La historia que sostiene cualquier carnet

Fue Julián quien sembró ese sentimiento en casa, donde todos son de ir a El Molinón. "Él sufría en la grada, pero también se llevó grandes alegrías", recuerda Patricia con la risa encajada en la nostalgia. Y si algo resume la historia no es la ausencia, sino el movimiento. La boina que un día se vio en cada campo de España sigue mirando al césped. Ahora ya no como declaración de un hombre en la grada, sino como legado puro, vivo y con futuro.

Las historias familiares que cruzan la puerta del campo con el carnet en la mano son, en esencia, la razón de cualquier campaña de abonados.

A superar los 23.547 abonados

El objetivo del Sporting es superar los 23.547 socios que actualmente tiene el club. Para ello, el club ha hecho públicos los precios de cara a esta segunda parte del campeonato.

Los abonos generales van de 255€ a 740€, según zona y condiciones personales, y pueden tramitarse online o presencialmente en las oficinas de la tribuna oeste de El Molinón, de lunes a jueves de 09.30 a 18.30 horas, y viernes de 09.30 a 14.30.

El club mantiene el "abono Yogurín", un carnet simbólico para los más pequeños. También hay medidas sociales que refuerzan el carácter inclusivo del club, como el abono gratuito para el miembro de menor precio en familias numerosas, además del sistema de cesión de localidad, que permite acumular hasta un 25% de descuento en la renovación 26/27 si el asiento se vende.

Fidelidad que se recompensa y se hereda

Porque la fidelidad no solo se siente: también se recompensa. Y porque el Sporting no va de ocupar un asiento, sino de seguir formando parte, el club toca el lado sensible de sus seguidores. La boina que heredó Izan no da acceso al estadio, pero sí explica la verdad que sostiene cada alta. La de miles de familias que entienden que hacerse socio es continuar un legado.

Un mensaje que mira a la grada y al futuro

El Sporting ha convertido esta historia generacional — la de Izan y Julián — en el alma de su campaña de abonados para la segunda vuelta de la 2025-26. El mensaje es simple: renovar el carnet significa seguir perteneciendo, continuar el camino y no romper el legado que une a la grada con las familias.