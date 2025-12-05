Borja: "Las puertas de entrar y salir en el mercado están abiertas para todo el mundo"

Borja Jiménez ofreció desde la Ciudad Deportiva de Areitio la rueda de prensa previa al encuentro que el Sporting de Gijón disputa este domingo (18: 30 horas) en Anoeta ante la Real Sociedad B.

Sus declaraciones.

¿Cómo se encuentra Gaspar Campos? "En principio está disponible, probablemente no para jugar noventa minutos. Todavía quedan más de veinticuatro horas para el partido, pero creemos que nos podrá ayudar. Vamos a ver cómo descansa y en función de eso decidiremos mañana si inicia o no. No afecta nada porque, si no es Gaspar, será otro nombre que pueda hacerlo en la misma demarcación.

¿Valora situar a Justin Smith de extremo? "Sí, perfectamente. Justin, Gelabert o Queipo, que el otro día estuvo muy bien; tenemos diferentes opciones para jugar ahí. Los que jugaron Copa del Rey tienen algo más de fatiga, pero valoramos distintas opciones dentro del plan de partido.

¿Cómo está Eric Curbelo? " Bien, tanto ayer como hoy ha entrenado con normalidad. Estamos en época donde mucha gente acusa enfermedades y en principio estará disponible para mañana también"

Después de los últimos dos partidos de Queipo, ¿tiene claro que va a cerrar la puerta a una cesión en enero? "Sí, la sensación es positiva. Lo hemos notado entrenando. El partido que hizo, tanto en Liga como en Copa, fue bueno. Depende mucho del nivel de confianza y ahora se encuentra mejor que hace semanas, y eso es importante. Las puertas de entrar o salir en este mercado están abiertas y cerradas para todo el mundo, no es solo decisión del entrenador ni del futbolista ni del club. Cuando llegue el momento de valorar situaciones individuales, lo haremos. Ahora Dani viene de un muy buen partido y queremos que siga en ese nivel, porque así puede aportar mucho".

¿Le cambió la perspectiva de la plantilla el partido del miércoles de Copa del Rey? "Poder ganar, independientemente de los jugadores, es positivo. Entrenamos con ellos día a día, sabemos lo que puede aportar cada uno. Lo dije en la previa: también sirve para reivindicarse. Estamos contentos con lo que tenemos; sabíamos lo que había cuando vinimos y hay que sacarles el máximo rendimiento".

¿Han dado los canteranos un paso al frente con el partido en Copa? " Los no profesionales, que no dejan de ser chicos del filial —Álex, Manu, Iker— estuvieron muy bien, pero no cambia la visión ni antes ni después. Estamos contentos con lo que tenemos y hay que sacarles el máximo rendimiento".

¿Gana peso el 4-4-2 para la Liga? "Ya llevamos tiempo desde mi llegada usando el 4-4-2 teniendo a todos los atacantes disponibles. Lo hicimos en Valladolid, en el inicio contra Zaragoza, el otro día en casa… Independientemente de los nombres, es la idea: acumular atacantes en última línea para ser verticales y generar ocasiones. Jueguen delanteros más fijos o con movilidad como Otero, da igual. Juan Otero está bien, sin molestias. Pudo descansar en Copa y mañana estará disponible al 100%".

¿Cómo ha ido el mini stage en País Vasco? " Hemos creído que era lo mejor. Si no, hoy tendríamos que estar otra vez viajando. Nos ha permitido hacer dos muy buenos entrenamientos en Eibar, a quienes agradecemos la predisposición. Hemos estado muy cómodos. Ahora solo queda rematar estos tres días en el País Vasco con una victoria y volver a Asturias contentos".

¿Cómo llega el equipo en el plano mental tras romper la mala racha? Nos enfrentamos al mejor local, está invicto y lo está haciendo muy bien en casa. Va a ser muy difícil, pero queremos reivindicar fuera lo que mostramos en Huesca y Mirandés: el volumen de ocasiones y la fuerza que tenemos en casa".

Real Sociedad B. "La Real B es el único equipo que no ha perdido en casa. ¿Es un reto añadido? Es un equipo parecido al de la semana pasada: dinámico, con futbolistas que participan en Primera. Como todos los filiales, son equipos alegres, verticales. Sus extremos e interiores atacan mucho la última línea. También pueden cometer errores por juventud. Pero como decía, es el mejor local y eso habla muy bien de ellos".

¿Qué aspectos destaca del filial txuri-urdin? "Seguimos insistiendo en dar continuidad a la línea de Andorra y Eibar: generar muchas acciones, ser verticales, acabar situaciones cercanas al área. Queremos exponer al rival a defender mucho, aunque eso a veces nos deje más expuestos atrás. Creemos que es nuestra seña de identidad".

Con más de 1.500 sportinguistas en Anoeta, ¿se puede sentir casi como jugar en casa? "Ojalá que sí. Estoy convencido de que se escuchará bastante más a nuestra gente"